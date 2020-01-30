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Уничтожение мира за 30 минут: 5 подлодок, способных на это - фото

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© Foto : Public domain / U.S. Navy
Запуск ракеты Trident II D-5 с подлодки USS West Virginia.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200130/13339694/Unichtojenie-mira-za-30-minut-podlodki-foto.html

Субмарины настолько мощные, что одной из таких боевых машин было бы достаточно, чтобы "стереть в радиоактивный пепел" 288 целей размером с города. Смотрите фотоленту!

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из этих военных машин — российские, остальные две — американские.

Автор статьи составил список из атомных субмарин, которые уже состоят на вооружении ВМФ России и ВМС США или вскоре будут введены в эксплуатацию. Подчеркивается, что более старые образцы вроде советских подлодок проекта 941 "Акула" не рассматриваются, поскольку большинство из них уже списаны.

Издание отмечает, что некоторые из вошедших в список субмарин настолько мощные, что одной из таких боевых машин было бы достаточно, чтобы "стереть в радиоактивный пепел" 288 целей размером с города.

Смотрите фотоленту!

Теги:
ракета, подлодка, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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