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Первый McDonald's в России - фотолента

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© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Ранним утром 31 января 1990 года больше пяти тысяч человек собрались на Пушкинской площади.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200131/13351817/Perviy-McDonalds-v-Rossii-fotolenta.html

Сегодня в России работает почти 700 ресторанов "Макдоналдс". Смотрите фотоленту и вспомните, как все начиналось.

Ровно тридцать лет назад в центре Москвы появился первый "Макдоналдс". Чтобы попасть в новое заведение, совершенно не похожее на привычные отечественные пельменные и кафе, приходилось отстоять многочасовую очередь.

 

Теги:
Россия, Россия, Москва, Москва, Макдоналдс, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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