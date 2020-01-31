Первый McDonald's в России - фотолента

Ровно тридцать лет назад в центре Москвы появился первый "Макдоналдс". Чтобы попасть в новое заведение, совершенно не похожее на привычные отечественные пельменные и кафе, приходилось отстоять многочасовую очередь.
Сегодня в России работает почти 700 ресторанов "Макдоналдс". Смотрите фотоленту и вспомните, как все начиналось.
Ровно тридцать лет назад в центре Москвы появился первый "Макдоналдс". Чтобы попасть в новое заведение, совершенно не похожее на привычные отечественные пельменные и кафе, приходилось отстоять многочасовую очередь.
Субмарины настолько мощные, что одной из таких боевых машин было бы достаточно, чтобы "стереть в радиоактивный пепел" 288 целей размером с города. Смотрите фотоленту!
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