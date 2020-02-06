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Одна любовь: 75 лет со дня рождения Боба Марли - фотолента

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Ровно 75 лет назад родился великий ямайский музыкант Боб Марли.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200206/13401479/Odna-lyubov-75-let-so-dnya-rozhdeniya-Boba-Marli-fotolenta.html

Музыкант занимает 19-е место в сотне величайших исполнителей и по сей день остается одним из самых влиятельных артистов своего жанра.

Ровно 75 лет назад родился великий ямайский музыкант Боб Марли.

Многие до сих пор задаются вопросом, как он смог вырасти таким светлым и добрым человеком, ведь все детство он подвергался постоянным нападкам со стороны своих сверстников из-за цвета кожи: Боб был недостаточно черным.

Когда Марли исполнился 21 год, он начал подрабатывать на заводе автомобильной марки Chrysler, где познакомился со своим коллегой по будущей группе The Wailers.

Пять пластинок Боба Марли входят в список 500 величайших альбомов всех времен, а сам он занимает 19-е место в сотне величайших исполнителей и по сей день остается одним из самых влиятельных артистов своего жанра.

Также музыкант известен как сторонник панафриканизма и представитель растафарианства.

 

 

 

 

 

 

 

Теги:
дата памяти, день рождения, Ямайка, регги, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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