Верный друг и острый нюх: как воспитывают служебных собак в Ташкентской области

Кинологическая служба при УВД Ташкентской области управления патрульной службы и охраны общественного порядка была образована в апреле 2001 года и сейчас является объектом Кинологической службы ГУВД.
Сотрудники подразделения обучают служебных собак по отдельным направлениям для раскрытия тяжких преступлений. Вместе с тем, служба призвана обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан - собак учат искать наркотические, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Сотрудники кинологической службы работают на предупреждение преступности на улицах, площадях, в парках, вокзалах, аэропортах и других общественных местах, проводят профилактику правонарушений.
Кинологическая служба готовит собак по специальным направлениям, таким как поиск наркотических веществ и мастерство выслеживания и другие.
В течение прошлого года сотрудники кинологического подразделения патрульной службы и охраны общественного порядка УВД Ташкентской области раскрыли почти 300 различных преступлений.