Верный друг и острый нюх: как воспитывают служебных собак в Ташкентской области

В 2019 году полицейские собаки помогли раскрыть более 2,5 тысяч преступлений в Узбекистане. О том, как отбирают и готовят служебных собак узнала корреспондент Sputnik, отправившись в кинологический отдел УВД Ташкентской области.

Кинологическая служба при УВД Ташкентской области управления патрульной службы и охраны общественного порядка была образована в апреле 2001 года и сейчас является объектом Кинологической службы ГУВД.

Сотрудники подразделения обучают служебных собак по отдельным направлениям для раскрытия тяжких преступлений. Вместе с тем, служба призвана обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан - собак учат искать наркотические, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Сотрудники кинологической службы работают на предупреждение преступности на улицах, площадях, в парках, вокзалах, аэропортах и других общественных местах, проводят профилактику правонарушений.

Кинологическая служба готовит собак по специальным направлениям, таким как поиск наркотических веществ и мастерство выслеживания и другие.

В течение прошлого года сотрудники кинологического подразделения патрульной службы и охраны общественного порядка УВД Ташкентской области раскрыли почти 300 различных преступлений.