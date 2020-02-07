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Верный друг и острый нюх: как воспитывают служебных собак в Ташкентской области

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  • Кинологическая служба УВД по Ташкентской области
  • Среди служебных собак - четвероногие таких пород как немецкая овчарка, восточно-европейская овчарка, русский спаниель, лабрадор (на фото) и бельгийская овчарка.
  • Кинологическая служба УВД по Ташкентской области
  • Пес Зорро, который обладает навыками поиска взрывчатых веществ, нашел муляж мины, который был спрятан под травой. Четвероногий полицейский, опознавший взрывное устройство, показал хозяину знак.
  • Кинологическая служба УВД по Ташкентской области
  • Чтобы подготовить собаку по определенному направлению требуется не менее 6 месяцев. Но, как отмечают кинологи, служебные навыки совершенствуются вплоть до пенсионного возраста. 
  • Собаки, получившие травму во время службы, проходят лечение в самом центре.
  • Голосом или жестом (когда нет возможности говорит) собакам дают команды. Кинолог и его четвероногий помощник работают вместе, если собака обнаружит что-то подозрительное, кинолог поймет это по поведению питомца.
  • Собаки демонстрируют агрессию только по команде. На практических занятиях отрабатывают уже имеющиеся навыки.
  • От характера собаки может зависеть и специализация, которую выбирает хозяин. К примеру, агрессивные псы - отлично подходят для поиска и обнаружения взрывчатых веществ.
  • Те, кто имеет более спокойный и взвешенный нрав - хорошо справляются с поиском наркотических веществ.
  • Кинологическая служба УВД по Ташкентской области
  • Каждый четвероногий полицейский содержится полностью на средства кинологического центра. Медицинское обслуживание получает здесь же.
  • Собаки обычно служат восемь лет. Тех, кто достиг пенсионного возраста, забирают к себе их владельцы.
  • Следопыт по кличке Альфа за короткое время нашла предполагаемого преступника и привела его к хозяину.
  • Награды, полученные служебными собаками кинологической службы УВД по Ташкентской области
  • Кинологическая служба УВД по Ташкентской области
  • Кинологическая служба УВД по Ташкентской области
Sputnik / Дильшода Рахматова
Кинологическая служба УВД по Ташкентской области
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200207/13414459/Vernyy-drug-i-ostryy-nyukh-kak-vospityvayut-sluzhebnykh-sobak-v-Tashkentskoy-oblasti-.html

В 2019 году полицейские собаки помогли раскрыть более 2,5 тысяч преступлений в Узбекистане. О том, как отбирают и готовят служебных собак узнала корреспондент Sputnik, отправившись в кинологический отдел УВД Ташкентской области.

Кинологическая служба при УВД Ташкентской области управления патрульной службы и охраны общественного порядка была образована в апреле 2001 года и сейчас является объектом Кинологической службы ГУВД.

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Сотрудники подразделения обучают служебных собак по отдельным направлениям для раскрытия тяжких преступлений. Вместе с тем, служба призвана обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан - собак учат искать наркотические, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы. Сотрудники кинологической службы работают на предупреждение преступности на улицах, площадях, в парках, вокзалах, аэропортах и других общественных местах, проводят профилактику правонарушений.

Кинологическая служба готовит собак по специальным направлениям, таким как поиск наркотических веществ и мастерство выслеживания и другие.

В течение прошлого года сотрудники кинологического подразделения патрульной службы и охраны общественного порядка УВД Ташкентской области раскрыли почти 300 различных преступлений.

 




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Среди служебных собак - четвероногие таких пород как немецкая овчарка, восточно-европейская овчарка, русский спаниель, лабрадор (на фото) и бельгийская овчарка.
Верный друг и острый нюх: как воспитывают служебных собак в Ташкентской области
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