С шариками и флагами: как Муроджона Ахмадалиева встретили в родном Намангане

Узбекский боксер, действующий чемпион мира сразу по двум версиям — IBF и WBA Super Муроджон Ахмадалиев приехал в Наманганскую область, где родился.

Встретить спортсмена собрались все: глава региона Хайрулла Базаров и другие высокопоставленные лица, журналисты, спортсмены, друзья и родственники.

Людей было так много, что, казалось, машина Ахмадалиева с трудом проедет. Собравшиеся размахивали флагами и громко приветствовали чемпиона.

В областном культурном центре прошла торжественная церемония, на которой хоким Наманганской области Хайрулла Базаров лично вручил спортсмену ключи от новой машины марки "Дамас".

Ко всеобщему удивлению, Ахмадалиев, не долго думая, отдал ключи родителям, которые внесли неоценимый вклад в эту победу.

Такой поступок встретил шквал аплодисментов. После официальной части боксер пообщался с представителями молодежи, которые, в свою очередь, задали спортсмену все интересующие их вопросы.

Как прошло мероприятие - смотрите в нашей фотоленте!