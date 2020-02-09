17:37 09 Февраля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.20
  • EUR10584.65
  • USD9541.74
Поиск
Фото

С шариками и флагами: как Муроджона Ахмадалиева встретили в родном Намангане

Получить короткую ссылку
18910
Новости
Все новости
Все новости
  • Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
  • Мураджона Ахмадалиева торжественно встретили в Наманге
  • Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
  • Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
  • Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
  • Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
  • Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
  • Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
  • Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
  • Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
  • Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
  • Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
  • Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
  • Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
  • Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
  • Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
Хокимият Наманганской области
В конце января в республике прогремела новость, которую с волнением ждали все - узбекский боксер второго легчайшего веса Муроджон Ахмадалиев стал новым чемпионом по версии WBA и IBF.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1342/09/13420982.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200209/13421218/Pod-kriki-i-aplodismenty-kak-Murodzhona-Akhmadalieva-vstretili-v-rodnom-Namange.html

Узбекский боксер, действующий чемпион мира сразу по двум версиям — IBF и WBA Super Муроджон Ахмадалиев приехал в Наманганскую область, где родился.

Встретить спортсмена собрались все: глава региона Хайрулла Базаров и другие высокопоставленные лица, журналисты, спортсмены, друзья и родственники.

Звездный час Муроджона Ахмадалиева: так даже Хабиба не встречали
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ну чем не узбекский Хабиб: как Ташкент встречал Ахмадалиева после триумфа в США — видео

Людей было так много, что, казалось, машина Ахмадалиева с трудом проедет. Собравшиеся размахивали флагами и громко приветствовали чемпиона.

В областном культурном центре прошла торжественная церемония, на которой хоким  Наманганской области Хайрулла Базаров лично вручил спортсмену ключи от новой машины марки "Дамас".

Ко всеобщему удивлению, Ахмадалиев, не долго думая, отдал ключи родителям, которые внесли неоценимый вклад в эту победу.

Такой поступок встретил шквал аплодисментов. После официальной части боксер пообщался с представителями молодежи, которые, в свою очередь, задали спортсмену все интересующие их вопросы.

Как прошло мероприятие - смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
Наманганская область, спорт, боксер



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Муроджона Ахмадалиева торжественно встретили в Намангане
С шариками и флагами: как Муроджона Ахмадалиева встретили в родном Намангане
Лукашенко и Путин сыграли в хоккей. Кто победил и какой счет?
В перерыве между переговорами: Путин и Лукашенко сыграли в хоккей
Модернизация Сырдарьинской ТЭС
Экономичность и мощь: модернизация Сырдарьинской ТЭС



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться