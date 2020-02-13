Финалисты-профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020

Конкурс Professional competition отмечает и предоставляет награды за самые выдающиеся серии работ в мире.
Судьи отбирают серии волнующих снимков, выполненных виртуозно с технической точки зрения и предлагающих свежий взгляд на возможности современной фотографии. Они стараются найти работу, которая в иных обстоятельствах осталась бы незамеченной, и поделиться ею со всемирной аудиторией.
Для начинающих фотографов этот конкурс может открыть возможности для заключения контрактов на публикацию, сотрудничества с галереями и участия в выставках во всем мире.
Для состоявшихся фотохудожников творческое состязание предлагает глобальную платформу для распространения личных проектов и признание за страсть к фотографии.
Художники могут подавать несколько серий работ в следующих категориях: "Архитектура", "Креатив", "Открытие", "Документальная фотография", "Окружающая среда", "Пейзаж", "Окружающий мир и дикая природа", "Портрет", "Натюрморт" и "Спорт".
Смотрите фотоленту победителей!