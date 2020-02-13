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Финалисты-профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020

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  • Снимок Monkey grafitti из серии Monkey city профессионального испанского фотографа Joan de la Malla.
  • Снимок Fujiyoshida из серии 2045 профессионального польского фотографа Marcin Płonka
  • Снимок Immortality-010 из серии IMMORTALITY, INC. профессионального итальянского фотографа Alessandro Gandolfi
  • Кадр Night Dream Ocean из серии Underwater Galaxy профессионального китайского фотографа Songda Cai.
  • Снимок Cast Out of Heaven из серии Cast Out of Heaven профессионального иранского фотографа Hashem Shakeri
  • Снимок Facelessness из серии The Cave профессионального российского фотографа Maria Kokunova
  • Снимок XT1876 из серии FIELD OF INFINITY профессионального великобританского фотографа Reuben Wu
  • Снимок Rapa_0008 из серии Black Beast профессионального португальского фотографа Diogo Baptista
  • Снимок Portrait из серии Swimming профессионального белорусского фотографа Mikhail Kapychka
  • Снимок A Short Tour Before the Ceremony из серии Shadows of Kurdistan профессионального турецкого фотографа Murat Yazar
  • Снимок Himebotaru flying in the forest из серии Himebotaru профессионального японского фотографа Masahiro Hiroike
  • Снимок Brandon из серии Dives профессионального итальянского фотографа Andrea Staccioli
  • Снимок Six hundred_6 из серии Six hundred профессионального российского фотографа Maria Burasovskaya
  • Снимок Battleground Hong Kong010 из серии Battleground Hong Kong профессионального американского фотографа David Butow
  • Снимок Orange & Gray из серии Swamps in Autumn профессионального итальянского фотографа Mauro Battistelli
  • Снимок Tiger beetle из серии Beauty of the small world профессионального французского фотографа Pierre Anquet
  • Снимок Eight Rooms – Marta Dancingerova and Andrea Bursova из серии Eight Rooms профессионального чешского фотографа Tomas Vrana
  • Снимок Fading Flamingos из серии Fading Flamingos профессионального немецкого фотографа Maximilian Mann
Снимок Monkey grafitti из серии Monkey city профессионального испанского фотографа Joan de la Malla.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200213/13450031/Finalisti-konkursa-Sony-World-Photography-Awards.html

Судьи отбирают серии волнующих снимков, выполненных виртуозно с технической точки зрения и предлагающих свежий взгляд на возможности современной фотографии. Смотрите фотоленту!

Конкурс Professional competition отмечает и предоставляет награды за самые выдающиеся серии работ в мире.

Судьи отбирают серии волнующих снимков, выполненных виртуозно с технической точки зрения и предлагающих свежий взгляд на возможности современной фотографии. Они стараются найти работу, которая в иных обстоятельствах осталась бы незамеченной, и поделиться ею со всемирной аудиторией.

Для начинающих фотографов этот конкурс может открыть возможности для заключения контрактов на публикацию, сотрудничества с галереями и участия в выставках во всем мире.

Для состоявшихся фотохудожников творческое состязание предлагает глобальную платформу для распространения личных проектов и признание за страсть к фотографии.

Художники могут подавать несколько серий работ в следующих категориях: "Архитектура", "Креатив", "Открытие", "Документальная фотография", "Окружающая среда", "Пейзаж", "Окружающий мир и дикая природа", "Портрет", "Натюрморт" и "Спорт".

Смотрите фотоленту победителей!

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