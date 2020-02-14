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Самые заметные парочки Узбекистана

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Главная парочка Узбекистана в этом году - дочь президента Шахноза Мирзиёева и ее супруг Отабек Умаров. В октябре мужчина сделал в Instagram очень трогательное признание своей возлюбленной, с которой уже 12 лет состоит в браке. Эта парочка не боится выкладывать самые милые снимки друг с другом.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200214/13466886/Samye-zametnye-parochki-Uzbekistana.html

В День всех влюбленных Sputnik Узбекистан подготовил для вас список самых обсуждаемых парочек в республике.

Согласитесь, что все мы любим следить в соцсетях за известными людьми, а особенно - за их личной жизнью.

Естественно, среди узбекских селебрити есть и такие, кто не любит афишировать свои отношения и рассказывать подробности о своих любовных историях.

Отабек Умаров выложил в Сеть фото супруги 12-летней давности >>

Однако мы все равно продолжаем следить за ними в Instagram и просто обожаем видеть их трогательные снимки, показывающие, что они такие же люди, как и мы. 

Кто женился в этом году, кто вместе уже тысячу лет, а кто становится все популярнее - смотрите в нашей фотоленте!

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