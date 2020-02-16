Коронавирусный апокалипсис: в Китае все больше "городов-призраков"

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Турция поставит в Узбекистан наборы для быстрого обнаружения коронавируса Данные приборы позволяют выявить заболевание за два часа. Поставки начнутся в ближайшее время. О стоимости сделки не сообщается. 245

В Таджикистане может появиться завод по крупноузловой сборке узбекских авто Представители мэрии города Душанбе прибыли с деловым визитом в Узбекистан и ознакомились с деятельностью предприятий "Узавтосаноата". 108