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Коронавирусный апокалипсис: в Китае все больше "городов-призраков"

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (95)
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  • На улицах Уханя, как, впрочем, и других крупных китайских городов, сегодня редко встретишь пешехода
  • Люди боятся выходить из домов, ведь коронавирус унес уже больше тысячи жизней
  • Редкие пешеходы на улицах Уханя надеются на защиту марлевых масок
  • Большинство магазинов остаются закрытыми и после празднования китайского Нового года
  • Пробки, на которые еще недавно жаловались горожане, практически исчезли
  • Особенно зловеще смотрятся опустевшие гигантские развязки на автомагистралях - словно сбылись самые жуткие предсказания фантастов о зомби-апокалипсисе
  • Китай производит впечатление вымершей страны. Обычно шумные торговые улицы в центре тихи и печальны
  • Пассажиры на пустынном вокзале в Пекине
  • Туристов и местных жителей на улицах почти нет. Девушка в маске во время селфи у Запретного города в Пекине
  • Из-за сложной эпидемической ситуации вновь продлили каникулы, предприятия должны возобновить работу не ранее 21 февраля
  • По последним данным, число заболевших пневмонией возросло до 69 195 человек. Число скончавшихся - 1665, всего удалось вылечить 9419 человек
  • Резкое увеличение числа летальных исходов и случаев заболевания от вируса в Китае объяснили новым методом диагностики
© AFP 2018 / Noel Celis
На улицах Уханя, как, впрочем, и других крупных китайских городов, сегодня редко встретишь пешехода.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200216/13475049.html

В Китае продолжает стремительно развиваться коронавирус. Эпидемия буквально заставила местных жителей запереться в домах. Некогда многолюдные мегаполисы, такие как Пекин и Шанхай, сегодня стали городами-призраками.

Как выглядят улицы китайских городов, опустевшие и безжизненные, смотрите в фотоленте Sputnik.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (95)
Теги:
Китай, коронавирус



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Полицейский в маске на пустынной улице в Шанхае
Коронавирусный апокалипсис: в Китае все больше "городов-призраков"
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