Коронавирусный апокалипсис: в Китае все больше "городов-призраков"

Как выглядят улицы китайских городов, опустевшие и безжизненные, смотрите в фотоленте Sputnik.
В Китае продолжает стремительно развиваться коронавирус. Эпидемия буквально заставила местных жителей запереться в домах. Некогда многолюдные мегаполисы, такие как Пекин и Шанхай, сегодня стали городами-призраками.
Как выглядят улицы китайских городов, опустевшие и безжизненные, смотрите в фотоленте Sputnik.
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