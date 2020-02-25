"Горная стража": узбекские военные на зимних учебных курсах - фотолента

Данные курсы стали еще одним важным шагом в деле повышения практических навыков защитников родины в вопросах горной подготовки. Смотрите фотоленту!

В учебно-тренировочном центре горной подготовки Министерства обороны к прохождению учебных курсов по повышению квалификации привлекаются военнослужащие, специалисты горной подготовки всех силовых структур, входящих в состав Вооруженных Сил.

В частности, для соответствующих специалистов Министерства обороны, Национальной гвардии и Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан на окружном горном полигоне "Фориш" были организованы зимние учебные курсы "Горная стража".

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Занятия в ходе учебных курсов проводились опытными военнослужащими Министерства обороны.

В данных учебных курсах основное внимание было уделено вопросам практики.

Военнослужащие получили богатый опыт в ходе летних учебных курсов, улучшили свои теоретические знания и практические навыки. В суровых зимних условиях, они с достоинством выполнили в горной местности поставленные перед ними сложные задачи.

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В ходе учебных курсов военнослужащие в реальных горных условиях практически отработали современные приемы и методы восхождения с помощью горного снаряжения на скалу и спуска с нее, преодоления горных ущелий и различных препятствий в горах, оказания медицинской помощи раненым и их эвакуации.

Данные курсы стали еще одним важным шагом в деле повышения практических навыков защитников родины в вопросах горной подготовки.