28 лет в спорте: теннисистка Мария Шарапова и ее путь

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении своей спортивной карьеры из-за профессиональных травм.

По ее словам, она будет скучать по теннису, тренировкам и ежедневной рутине, связанной с выходом на корт.

"Прощай, теннис": Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры >>

В феврале 2019 года спортсменка перенесла хирургическое вмешательство на правом плече. Операция проводилась с целью восстановить изношенное сухожилие и плечевой сустав. Дальнейшее изнашивание тканей плеча после операции и болевой синдром привели к тому, что у Шараповой возникли проблемы с удерживанием ракетки в руке.