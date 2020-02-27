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28 лет в спорте: теннисистка Мария Шарапова и ее путь

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  • Мария Шарапова (Россия) в матче 1-го круга одиночного разряда среди женщин на турнире ВТБ Кубка Кремля против Магдалены Рыбариковой (Словакия)
© AP Photo / Jordan Strauss
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении своей спортивной карьеры из-за профессиональных травм/
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200227/13549731/28-let-v-sporte-tennisistka-Mariya-Sharapova-i-ee-put.html

Самые яркие кадры спортивной карьеры российской спортсменки Марии Шараповой - смотрите в нашей фотоленте!

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении своей спортивной карьеры из-за профессиональных травм.

По ее словам, она будет скучать по теннису, тренировкам и ежедневной рутине, связанной с выходом на корт.

"Прощай, теннис": Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры >>

В феврале 2019 года спортсменка перенесла хирургическое вмешательство на правом плече. Операция проводилась с целью восстановить изношенное сухожилие и плечевой сустав. Дальнейшее изнашивание тканей плеча после операции и болевой синдром привели к тому, что у Шараповой возникли проблемы с удерживанием ракетки в руке.

Теги:
Россия, Россия, Спортсмен, спорт, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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