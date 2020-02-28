Всемирный "маскарад": как жители разных стран спасаются от коронавируса

Количество зараженных вирусом, получившим официальное название 2019-nCoV, превысило 81 тысячу человек, а число жертв приближается к трем тысячам. Как жители планеты противостоят глобальной угрозе - смотрите в нашей фотоленте.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, смертельно опасная болезнь охватила уже 29 государств, а число жертв превысило 2,8 тысячи. Больше всего смертей зарегистрировано в Китае, затем в черном списке идут Южная Корея и Иран.

Первые случаи заражения официально подтверждены в Литве и Беларуси, очень сложная обстановка в Италии и Южной Корее.

В связи с распространением заболевания некоторыми странами введены особые ограничительные меры, вплоть до временного закрытия границы.

Кроме того, оказались перенесены или отменены сразу несколько крупных международных спортивных турниров.

О временной приостановке виз для паломников объявила Саудовская Аравия. Граждане, находящиеся в этой стране для совершения Хаджа и Умры в ближайшее время будут эвакуированы на родину.

В Узбекистане пока не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом 2019-nCoV. Все граждане, вернувшиеся из КНР в январе этого года, прошли профилактический карантин и были отпущены домой. Однако накануне стало известно, что один из пассажиров, летевший из Сеула, помещен в Ташкенте под карантин в связи с подозрением на коронавирус.

Какие меры принимаются в разных странах для недопущения распространения вируса, как туристы и местные жители спасаются от глобальной эпидемии, смотрите в нашей фотоленте.