Режим Ночь: лучшие фотографии, снятые на iPhone

Эти снимки появятся на билбордах в разных странах. Как фотографы видят красоту ночи - смотрите в нашей фотоленте!

Пользователи iPhone по всему миру приняли активное участие в фотоконкурсе "Снято на iPhone в Ночном режиме", прислав множество великолепных снимков, сделанных на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

"Снято на iPhone": ваш снимок теперь может попасть на билборд >>

Специальное жюри рассмотрело тысячи присланных фотографий со всего мира и выбрало шесть лучших снимков.

Теперь данные снимки появятся на билбордах в разных странах.

Сочные цвета, архитектура и отражения: лучшие снимки, снятые на iPhone >>

На этот раз в конкурсе победили фотографии из Испании, Индии, Китая и России: их авторы продемонстрировали различные взгляды на красоту ночных сцен.