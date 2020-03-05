Режим Ночь: лучшие фотографии, снятые на iPhone

Пользователи iPhone по всему миру приняли активное участие в фотоконкурсе "Снято на iPhone в Ночном режиме", прислав множество великолепных снимков, сделанных на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
"Снято на iPhone": ваш снимок теперь может попасть на билборд >>
Специальное жюри рассмотрело тысячи присланных фотографий со всего мира и выбрало шесть лучших снимков.
Теперь данные снимки появятся на билбордах в разных странах.
Сочные цвета, архитектура и отражения: лучшие снимки, снятые на iPhone >>
На этот раз в конкурсе победили фотографии из Испании, Индии, Китая и России: их авторы продемонстрировали различные взгляды на красоту ночных сцен.