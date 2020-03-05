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Режим Ночь: лучшие фотографии, снятые на iPhone

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  • Константин Чалабов (Москва, Россия), iPhone 11 Pro
  • Митсун Сони (Мумбаи, Махараштра, Индия), iPhone 11 Pro
  • Ю Эрик Чжан (Пекин, Китай), iPhone 11 Pro Max
  • Рустам Шагиморданов (Москва, Россия), iPhone 11
  • Рубен П. Бескос (Памплона, Наварра, Испания), iPhone 11 Pro Max
  • Андрей Мануилов (Москва, Россия), iPhone 11 Pro Max
Константин Чалабов (Москва, Россия), iPhone 11 Pro.

Говорит Фил Шиллер: "Константин сделал невероятно драматичный снимок в Ночном режиме. Это мог бы быть первый кадр шпионского блокбастера о Холодной войне. Он ставит перед нами интригующие вопросы: "Где водитель? Куда он ехал? Зачем он здесь остановился?" Заснеженные российские холмы скрыты холодным туманом, который пронзают ярко-красные фары одинокого автомобиля — они как будто намекают на неизвестную нам опасность".
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200305/13600361/Rejim-noch-luchshie-foto-snyatie-na-iPhone.html

Эти снимки появятся на билбордах в разных странах. Как фотографы видят красоту ночи - смотрите в нашей фотоленте!

Пользователи iPhone по всему миру приняли активное участие в фотоконкурсе "Снято на iPhone в Ночном режиме", прислав множество великолепных снимков, сделанных на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. 

"Снято на iPhone": ваш снимок теперь может попасть на билборд >>

Специальное жюри рассмотрело тысячи присланных фотографий со всего мира и выбрало шесть лучших снимков.

Теперь данные снимки появятся на билбордах в разных странах.

Сочные цвета, архитектура и отражения: лучшие снимки, снятые на iPhone >>

На этот раз в конкурсе победили фотографии из Испании, Индии, Китая и России: их авторы продемонстрировали различные взгляды на красоту ночных сцен.

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