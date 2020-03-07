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Президент наградил отличившихся девушек и женщин

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  • По итогам прошедших недавно выборов женщины заняли 32 процента из общего числа (150) депутатских мест в Законодательной палате Олий Мажлиса. В Сенате и местных кенгашах этот показатель превысил 25 процентов.
  • Президент Шавкат Мирзиёев выступил на торжествах с поздравительной речью.
  • Праздничное мероприятие в связи с 8 марта – Международным женским днем. Президент Шавкат Мирзиёев выступил на торжествах с поздравительной речью.
  • В Узбекистане уделяется большое внимание обеспечению прав и интересов женщин, обеспечению гендерного равенства. Помимо домашних забот представители прекрасного пола активно участвуют в делах общества и государства.
  • Гавхар Хусанова из Сайхунабадского района Сырдарьинской области построила на собственные деньги для жителей села большую библиотеку Мумтоз
  • Молодой ученый Азиза Шоназарова - в 32 года она стала профессором престижного Колумбийского университета США.
  • На мероприятии отмечен достойный вклад женщин в развитие производства, сфер образования, медицины, науки, культуры, спорта.
  • Двадцать восемь активных девушек страны удостоены Государственной премии имени Зульфии.
© Пресс-служба президента Узбекистана.
По итогам прошедших недавно выборов женщины заняли 32 процента из общего числа (150) депутатских мест в Законодательной палате Олий Мажлиса. В Сенате и местных кенгашах этот показатель превысил 25 процентов.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200307/13619000/Prezident-nagradil-otlichivshikhsya-devushek-i-zhenschin.html

Было отмечено, что впервые в истории Узбекистана представленность женщин в национальном парламенте достигла уровня, соответствующего рекомендациям ООН.

В Ташкенте состоялось праздничное мероприятие в связи с праздником 8 марта – Международным женским днем, сообщает пресс-служба президента.

Гулчехра Рихсиева, ректор ТашГИВ
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
У науки женское лицо: ректор ТашГИВ о работе, реформе и понимающей свекрови

Шавкат Мирзиёев обратился к собравшимся женщинам с поздравительной речью.

Было отмечено, что впервые в истории Узбекистана представленность женщин в национальном парламенте достигла уровня, соответствующего рекомендациям ООН.

Шестнадцать узбекистанок удостоены высшей награды страны – звания "Узбекистон Кахрамони". В государственных и общественных организациях на руководящих должностях трудятся свыше 1 тысячи 380 женщин и девушек. И этот ряд, отметил лидер страны, только ширится.

А на днях хокимами районов и городов назначены достойные, инициативные, обладающие организаторскими способностями женщины.

В этот же день Мирзиёев подписал указ о награждении женщин. Среди отличившихся - известные артисты театра и кино, деятели искусства, работницы масс-медиа, ученые. В общей сложности звания, ордена и медали к празднику получили 68 женщин Узбекистана.

Теги:
государственная награда, Награда, Президент, праздник, женщина-предприниматель, женщина



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Праздничное мероприятие в связи с 8 марта – Международным женским днем.
Президент наградил отличившихся девушек и женщин
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