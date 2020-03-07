Президент наградил отличившихся девушек и женщин

Было отмечено, что впервые в истории Узбекистана представленность женщин в национальном парламенте достигла уровня, соответствующего рекомендациям ООН.

В Ташкенте состоялось праздничное мероприятие в связи с праздником 8 марта – Международным женским днем, сообщает пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев обратился к собравшимся женщинам с поздравительной речью.

Было отмечено, что впервые в истории Узбекистана представленность женщин в национальном парламенте достигла уровня, соответствующего рекомендациям ООН.

Шестнадцать узбекистанок удостоены высшей награды страны – звания "Узбекистон Кахрамони". В государственных и общественных организациях на руководящих должностях трудятся свыше 1 тысячи 380 женщин и девушек. И этот ряд, отметил лидер страны, только ширится.

А на днях хокимами районов и городов назначены достойные, инициативные, обладающие организаторскими способностями женщины.

В этот же день Мирзиёев подписал указ о награждении женщин. Среди отличившихся - известные артисты театра и кино, деятели искусства, работницы масс-медиа, ученые. В общей сложности звания, ордена и медали к празднику получили 68 женщин Узбекистана.