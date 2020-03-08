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Кот-"Аэрофлот" и другие пушистые участники выставки "Кэтсбург-2020" в Москве

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  • Выставка кошек Кэтсбург 2020 в Москве 7 марта
  • Выставка кошек Кэтсбург 2020 в Москве 7 марта
  • Выставка кошек Кэтсбург 2020 в Москве 7 марта
  • Выставка кошек Кэтсбург 2020 в Москве 7 марта
  • Выставка кошек Кэтсбург 2020 в Москве 7 марта
  • Выставка кошек Кэтсбург 2020 в Москве 7 марта
  • Выставка кошек Кэтсбург 2020 в Москве 7 марта
  • Выставка кошек Кэтсбург 2020 в Москве 7 марта
  • Выставка кошек Кэтсбург 2020 в Москве 7 марта
  • Выставка кошек Кэтсбург 2020 в Москве 7 марта
  • Выставка кошек Кэтсбург 2020 в Москве 7 марта
  • Выставка кошек Кэтсбург 2020 в Москве 7 марта
  • Выставка кошек Кэтсбург 2020 в Москве 7 марта
Sputnik / Анна Глушенкова
В Москве в выставочном центре "Крокус Экспо" состоялась одна из самых крупных в Европе выставка кошек "Кэтсбург 2020".
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200308/13622613/Kot-Aeroflot-i-drugie-murchaschie-uchastniki-vystavki-Ketsburg-2020-v-Moskve.html

В Москве на территории "Крокус-Экспо" состоялась юбилейная и крупнейшая в Европе выставка кошек "Кэтсбург-2020". Под одной крышей гости могли увидеть свыше одной тысячи кошек со всей планеты и всех пород.

Пушистые питомцы чувствовали себя довольно раскованно: животные активно играли и разрешали себя гладить.

Правда, для этого нужно было прежде обработать руки антисептиком!

Особым гостем в этом году стал знаменитый кот Виктор, тот самый, которого из-за перевеса не взяли на борт самолета, летевшего из Владивостока.

После этой истории животное стало не просто популярным, но и породило дискуссию о необходимости изменения правил перевозки в транспорте, прежде всего воздушном.

Как прошла выставка и кто из участников запомнился больше всего, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

 

Теги:
Москва, Выставка, кот



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