Кот-"Аэрофлот" и другие пушистые участники выставки "Кэтсбург-2020" в Москве

В Москве на территории "Крокус-Экспо" состоялась юбилейная и крупнейшая в Европе выставка кошек "Кэтсбург-2020". Под одной крышей гости могли увидеть свыше одной тысячи кошек со всей планеты и всех пород.

Пушистые питомцы чувствовали себя довольно раскованно: животные активно играли и разрешали себя гладить.

Правда, для этого нужно было прежде обработать руки антисептиком!

Особым гостем в этом году стал знаменитый кот Виктор, тот самый, которого из-за перевеса не взяли на борт самолета, летевшего из Владивостока.

После этой истории животное стало не просто популярным, но и породило дискуссию о необходимости изменения правил перевозки в транспорте, прежде всего воздушном.

Как прошла выставка и кто из участников запомнился больше всего, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.