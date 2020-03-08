Кот-"Аэрофлот" и другие пушистые участники выставки "Кэтсбург-2020" в Москве

Пушистые питомцы чувствовали себя довольно раскованно: животные активно играли и разрешали себя гладить.
Правда, для этого нужно было прежде обработать руки антисептиком!
Особым гостем в этом году стал знаменитый кот Виктор, тот самый, которого из-за перевеса не взяли на борт самолета, летевшего из Владивостока.
После этой истории животное стало не просто популярным, но и породило дискуссию о необходимости изменения правил перевозки в транспорте, прежде всего воздушном.
Как прошла выставка и кто из участников запомнился больше всего, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.