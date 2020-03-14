Солнце, спорт и хорошее настроение: как прошел благотворительный забег Lady Run

В Ташкенте прошел женский благотворительный забег Lady Run. В нем приняли участие 225 представительниц прекрасного пола всех возрастов!

Цель акции — помочь детям с онкологическими заболеваниями, поэтому участие в марафоне было платным.

За символическую сумму в 100 тысяч сумов девушки могли испытать свои силы!

Маршрут забега включал в себя две трассы. Новичкам нужно было преодолеть дистанцию в два километра. Те, кто чувствовал себя более уверенно, мог выбрать трассу протяженность восемь километров.

Забег получился очень веселым и интересным, в том числе и потому, что в нем не было победителей и призеров! Это был как раз тот случай, когда было важно именно участие, а не победа.

Создать позитивную атмосферу также помогла прекрасная погода: в Ташкенте весь день было тепло и солнечно!

После забега участниц ждал сюрприз: на сцену вышел известный узбекский диджей DJ Piligrim и устроил спортивные танцы.

Чем еще запомнился благотворительный забег Lady Run — смотрите в фоторепортаже Sputnik Узбекистан!