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Humo Arena - первый год на льду

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  • Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства ледового дворца “Хумо Арена”
  • Открытие Humo Arena в Ташкенте состоялось 15 марта 2019 года.
  • На торжественную церемонию в столицу Узбекистана приехали звезды российского спорта, в том числе легендарные хоккеисты - чемпионы мира и обладатели Кубка Стэнли
  • В честь открытия Humo Arena в новом спорткомплексе выступили и российские звезды эстрады. В течение минувшего года многие из них посетили эту площадку уже с сольными концертами
  • Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
  • Концерт посвященный Дню Победы
  • Боец Луиз Фильо в поединке против Авлийхона Хамидова на турнире в Ташкенте
  • Ледовое шоу Настоящий Щелкунчик на Humo Arena в Ташкенте
  • Хумо довел трибуны в Ташкенте до истерики
  • Хоккейный матч между командами Humo и Торос
  • Спорткомплекс Humo Arena
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев лично следил за ходом строительства "Хумо Арены" и неоднократно посещал объект перед его официальным открытием.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200316/13684430/Humo-Arena---pervyy-god-na-ldu.html

Многофункциональный ледовый дворец в Ташкенте был открыт в марте прошлого года и за первые 12 месяцев работы принял несколько масштабных мероприятий. В первую годовщину комплекса Sputnik решил вспомнить самые яркие моменты.

Спортивная арена "Хумо" была открыта в столице Узбекистана 15 марта 2020 года. Многофункциональный комплекс подходит не только для проведения соревнований по зимним видам спорта, но и легко трансформируется для дисциплин в зале - мини-футболу, гандболу, гимнастике и т. п. 

Кроме того, Humo Arena стала излюбленной площадкой для звезд узбекской и зарубежной эстрады, которые с удовольствием выбирают ее для своих концертов. 

Основная арена вмещает при разных конфигурациях от 12 до 14,5 тысячи зрителей. В 2019 году Ташкент впервые принял на своем льду матчи Высшей хоккейной лиги, а если одноименный клуб пробьется в КХЛ, то жителей и гостей узбекской столицы ждет настоящий спортивный праздник.

Самые яркие кадры с первой ледовой арены Узбекистана смотрите в нашей фотоленте.

Теги:
Хоккейный клуб "Хумо", Ташкент



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Humo Arena - первый год на льду
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