Humo Arena - первый год на льду

Многофункциональный ледовый дворец в Ташкенте был открыт в марте прошлого года и за первые 12 месяцев работы принял несколько масштабных мероприятий. В первую годовщину комплекса Sputnik решил вспомнить самые яркие моменты.

Спортивная арена "Хумо" была открыта в столице Узбекистана 15 марта 2020 года. Многофункциональный комплекс подходит не только для проведения соревнований по зимним видам спорта, но и легко трансформируется для дисциплин в зале - мини-футболу, гандболу, гимнастике и т. п.

Кроме того, Humo Arena стала излюбленной площадкой для звезд узбекской и зарубежной эстрады, которые с удовольствием выбирают ее для своих концертов.

Основная арена вмещает при разных конфигурациях от 12 до 14,5 тысячи зрителей. В 2019 году Ташкент впервые принял на своем льду матчи Высшей хоккейной лиги, а если одноименный клуб пробьется в КХЛ, то жителей и гостей узбекской столицы ждет настоящий спортивный праздник.

Самые яркие кадры с первой ледовой арены Узбекистана смотрите в нашей фотоленте.