Коронавирус как часть искусства: какие теперь рисуют граффити в разных странах

Коронавирус бушует по миру вот уже третий месяц. Люди пытаются бороться с пандемией кто как может: некоторые граждане в панике бегут скупать продукты и средства первой необходимости. Кто-то считает, что преодолеть непростые времена помогут различные шуточные челленджи.

Вне сомнения, вирус COVID-19 займет свое место в современной мировой истории.

Ученые активно разрабатывают вакцину против инфекции, музыканты посвящают песни борьбе с пандемией, дизайнеры придумывают новые коллекции, в которых обязательный атрибут - модные медицинские маски.

Эпидемия даже сказалась на внешнем виде многих крупнейших городов. Если раньше на улицах рисовали различные граффити, посвященные политике и обществу, то теперь основная тематика уличного искусства - коронавирус.

В мире заражены уже свыше 194 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако почти 8 тысяч скончались.

Самые яркие граффити, которые сегодня можно встретить в различных мегаполисах мира, смотрите в фотоленте!