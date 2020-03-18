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Коронавирус как часть искусства: какие теперь рисуют граффити в разных странах

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (256)
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© AFP 2018 / TV Boy/Andreas Solaro
Граффити на тему коронавируса художника TV Boy в Риме.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200318/13704466.html

Коронавирус бушует по миру вот уже третий месяц. Люди пытаются бороться с пандемией кто как может: некоторые граждане в панике бегут скупать продукты и средства первой необходимости. Кто-то считает, что преодолеть непростые времена помогут различные шуточные челленджи.

Вне сомнения, вирус COVID-19 займет свое место в современной мировой истории.

Ученые активно разрабатывают вакцину против инфекции, музыканты посвящают песни борьбе с пандемией, дизайнеры придумывают новые коллекции, в которых обязательный атрибут - модные медицинские маски.

Эпидемия даже сказалась на внешнем виде многих крупнейших городов. Если раньше на улицах рисовали различные граффити, посвященные политике и обществу, то теперь основная тематика уличного искусства - коронавирус. 

В мире заражены уже свыше 194 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, однако почти 8 тысяч скончались.

Самые яркие граффити, которые сегодня можно встретить в различных мегаполисах мира, смотрите в фотоленте!

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (256)
Теги:
искусство, коронавирус



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