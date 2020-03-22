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Главный дипломат России: Сергей Лавров отметил 70-летие

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  • Сергей Лавров в Ташкентском филиале МГИМО
  • Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) во время подписания документов по окончании переговоров с министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым в Ташкенте.
© Sputnik / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (второй справа) и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев (второй слева) во время встречи в Ташкенте.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200322/13733418.html

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отмечает юбилей, 21 марта 2020 года ему исполнилось семьдесят лет.

Видный государственный и политический деятель России, советский и российский дипломат, министр иностранных дел России с 2004 года по настоящее время Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года.

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Лавров известен во всем мире как человек принципиальный, в меру жесткий, но при этом в самые сложные периоды в межгосударственных отношениях он всегда сохраняет спокойствие. Даже во время напряженных переговоров, при которых его оппоненты не всегда объективны и честны, Лавров следует чувству такта и не нарушает каноны дипломатии. Особую любовь он завоевал среди журналистов за внимательность к ним, понимание и открытость.

Напомним, 15 января нынешнего года глава МИД РФ прибыл с официальным визитом в Узбекистан.

В рамках программы визита Лавров встретился с главой республики Шавкатом Мирзиёевым и главой МИД Абдулазизом Камиловым.

По словам Лаврова, флагманом взаимодействия двух государств является атомная энергетика и уже есть специальные договоренности, которые находятся на контроле.

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Также в ходе переговоров главы МИД Узбекистана и РФ сверили часы по международной проблематике, ситуации в Центральной Азии, проблемам Афганистана, Ближнего Востока, севера Африки и сотрудничества в международных организациях.

В программу визита вошла встреча Сергея Лаврова со студентами филиала МГИМО в Ташкенте, открывшегося в декабре прошлого года.




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