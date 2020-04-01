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Футбол вместо карантина. Жизнь в Беларуси, сказавшей "нет" самоизоляции

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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (329)
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© REUTERS / Vasily Fedosenko
Люди идут со смены на Минском тракторном заводе.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200401/13821968.html

В Беларуси, в отличие от всех ее соседей, не введено почти никаких ограничений в связи с распространением COVID-19. Нет ни карантина, ни паники, да и границы открыты...

Однако некоторые жители республики все же решили самостоятельно уйти в самоизоляцию.

Многие работодатели также решили не рисковать и перевели своих сотрудников на удаленную работу. В некоторых районах даже закрылись кафе.

Фуры с российскими номерами скопились на белорусско-литовской границе
© Sputnik / Viktor Tolochko
Россия закрывает границу с Беларусью

Все это идет вразрез с позицией властей. Так, к примеру, белорусский лидер Александр Лукашенко назвал пандемию "не иначе как психозом" и порекомендовать лечиться "баней, водкой и трактором".

В Беларуси, в отличие от других стран, не стали заявлять об отмене парада по случаю Дня Победы 9 мая. Также республика стала единственной, кто не приостановил проведение национального футбольного первенства.

Общее число инфицированных Минздрав республики не называет, передает Sputnik Беларусь. Предположительно, общее число зараженных COVID-19 может достигать 200 человек, двое граждан скончались.

Однако, опять же по сообщению властей, ничего опасного в стране не происходит и система здравоохранения работает в плановом режиме.

Как протекает жизнь белорусов в то время, как весь мир сидит на карантине — смотрите в фотоленте!

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (329)
Теги:
Карантин, Беларусь, коронавирус



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