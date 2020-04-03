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Безопасная помощь: как организована работа волонтеров в Ташкенте — фото

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  • Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
  • Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
  • Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
  • Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
  • Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
  • Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
  • Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
  • Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
  • Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
  • Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
  • Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
Sputniк / Дильшода Рахматова
Второго апреля на территории "Узэкспоцентра" в Ташкенте начал работать Единый центр координации помощи малоимущим во время режима самоизоляции от распространения коронавирусной инфекции.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200403/13847134/Bezopasnaya-pomosch-kak-organizovana-rabota-volonterov-v-Tashkente--fotolenta.html

Второго апреля на территории "Узэкспоцентра" в столице начал действовать Единый центр координации помощи малоимущим во время режима самоизоляции от распространения коронавирусной инфекции.

Центр принимает заявки от малоимущих семей, одиноких пожилых людей, а также инвалидов. Чтобы получить продукты питания, одежду, лекарственные средства, нужно позвонить по короткому номеру 11-97. Аналогичный механизм будет внедрен во всех регионах страны.

Уже в первый день сто добровольцев в специальной защитной одежде и средствах индивидуальной защиты доставили почти двум тысячам жителей столицы необходимые продукты — куриное мясо, муку, рис, картофель, лук, сахар, масло и макароны.

До открытия Единого центра по всей стране было организовано множество индивидуальных благотворительных акций, однако Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом решила ввести на них запрет из-за высокого риска распространения инфекции. 

Первый в Узбекистане случай заражения COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число заболевших увеличилось до 221. За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 25 — выздоровели.

Инициативная группа в Ташкенте организуют раздачу продуктов питания, покупку лекарств одиноким пожилым людям, которые сейчас оказались в наиболее трудном положении.
© Foto : Азиза Умарова
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По данным Министерства здравоохранения, на карантине сейчас находятся более 100 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч — в стационарах.

Власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. С 27 марта в стране было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех аэропортов страны и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется только по специальным разрешениям.

С 1 апреля в Ташкенте и регионах введен режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома.

Теги:
малоимущие граждане, Узбекистан, Эпидемия, пандемия, помощь, волонтер, коронавирус, Ташкент



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Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
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