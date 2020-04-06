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Повседневная жизнь как искусство — 10 лучших кадров премии ZEISS

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Работа южнокорейского фотографа Кен Джун Яна (KyeongJun Yang) называется "Глаза". Именно этот снимок и принес ему победу в конкурсе.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200406/13864424.html

Всемирная организация фотографии объявила победителей пятой ежегодной премии ZEISS Photography Award. В этом году всем участникам конкурса было предложено представить серию работ на тему открытий, которые трансформируют нашу повседневную жизнь.

Обладателем престижной премии стал Кён Джун Ян — фотограф из Южной Кореи.

За свою работу "Метамарфоза" / Metamorphosis", которая показывает жизнь современных иммигрантов, молодой студент получил впечатляющие призы: объективы ZEISS стоимостью 12 тысяч евро, а также три тысячи евро на реализацию собственного фотопроекта.

Участники конкурса представили отразили фотографиях могут находки самого разного плана – от личных откровений до научных и технологических прорывов или идей, которые привели к социальным изменениям.

Лучшие кадры фотографов с премии ZEISS Photography Award 2020 смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
премия, фото



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