Повседневная жизнь как искусство — 10 лучших кадров премии ZEISS

Обладателем престижной премии стал Кён Джун Ян — фотограф из Южной Кореи.
За свою работу "Метамарфоза" / Metamorphosis", которая показывает жизнь современных иммигрантов, молодой студент получил впечатляющие призы: объективы ZEISS стоимостью 12 тысяч евро, а также три тысячи евро на реализацию собственного фотопроекта.
Участники конкурса представили отразили фотографиях могут находки самого разного плана – от личных откровений до научных и технологических прорывов или идей, которые привели к социальным изменениям.
Лучшие кадры фотографов с премии ZEISS Photography Award 2020 смотрите в нашей фотоленте!