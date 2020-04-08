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Тонко подмечено: креативные фото людей на фоне граффити и рекламы

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© AFP 2018 / Cindy Ord/Getty Images
Мужчина напротив стрит-арта в Нью-Йорке.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200408/13875906.html

Это большой талант — успеть запечатлеть необычный момент или увидеть нечто прекрасное в совершенно обыденных вещах.

Города мира, их жители и художественная среда, которая смотрится по-другому в разгар коронавируса, — в нашей фотоленте!




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Тонко подмечено: креативные фото людей на фоне граффити и рекламы
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