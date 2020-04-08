Тонко подмечено: креативные фото людей на фоне граффити и рекламы

Города мира, их жители и художественная среда, которая смотрится по-другому в разгар коронавируса, — в нашей фотоленте!
Это большой талант — успеть запечатлеть необычный момент или увидеть нечто прекрасное в совершенно обыденных вещах.
Города мира, их жители и художественная среда, которая смотрится по-другому в разгар коронавируса, — в нашей фотоленте!
Любители острых ощущений продолжают испытывать себя, фермеры по всему миру готовятся к новому сезону, дизайнеры шьют свадебные платья с защитными масками.
Всемирная организация фотографии объявила победителей пятой ежегодной премии ZEISS Photography Award. В этом году всем участникам конкурса было предложено представить серию работ на тему открытий, которые трансформируют нашу повседневную жизнь.
"С любимыми не расставайтесь!"... это строки из стихотворения, знакомого каждому. Однако карантин и изоляция на время разлучили многих влюбленных, но некоторые пары решили, что пандемию все же легче пережить вместе.
Второго апреля на территории "Узэкспоцентра" в столице начал действовать Единый центр координации помощи малоимущим во время режима самоизоляции от распространения коронавирусной инфекции.
В общем рейтинге республика занимает 95-е место (плюс 36 позиций за год) из 176 стран мира. Причем год назад Узбекистан занимал 131 место.
Узбекистанцы не будут лишены гражданства по причине своего нахождения за границей. Все другие сообщения являются фейковыми.
Президент в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями субъектов РФ. В конце своего обращения Путин обратился к россиянам, выразив слова поддержки.
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