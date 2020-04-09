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Последствия снегопада в Ташкенте: поваленные деревья и оборванные провода

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  • Ликвидация последствий снегопада в Ташкенте
  • Последствия снегопада в Ташкенте
  • Последствия снегопада в Ташкенте
  • Последствия снегопада в Ташкенте
  • Ликвидация последствий снегопада в Ташкенте
  • Последствия снегопада в Ташкенте
  • Последствия снегопада в Ташкенте
  • Последствия снегопада в Ташкенте
  • Ликвидация последствий снегопада в Ташкенте
  • Последствия снегопада в Ташкенте
  • Последствия снегопада в Ташкенте
МЧС Узбекистана
В ночь на четверг в Ташкенте и других городах и областях Узбекистана прошел сильный снегопад.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200409/13887527/V-Tashkente-snegopad-povalil-derevya-i-lishil-zhiteley-elektrichestva.html

В ночь на четверг в Узбекистане прошел сильный снегопад. Мощные порывы ветра и обильные осадки повалили множество деревьев, произошли обрывы электросетей и повреждения газопровода.

Больше всего пострадали жители Ташкентской и Самаркандской областей.

Сильный ветер и снегопад оборвал провода линий электропередач, что привело к сбоям в электроснабжении. 20 газопроводов в семи районах Ташкента были также повреждены. Из-за этого пришлось приостановить поставку газа.

В 148 домах временно нет теплоснабжения. Сейчас активно ведутся восстановительные работы, сообщили в городской администрации.

Особенно сильно пострадали деревья. Проснувшись после зимы, они попросту не смогли выдержать мокрый снег. Поваленные деревья перекрыли проезжие части и даже тротуары. На данный момент, ведутся работы по расчистке улиц. 

В "Узгидромете" отметили: выпадение снега в апреле с образованием снежного покрова — явление достаточно редкое для климата республики.

Однако метеорологи поспешили заверить — вероятность того, что подобное в ближайшее время снова повторится, крайне мала.

По их словам, температура воздуха, наоборот, на днях начнет резко повышаться, и в дальнейшем осадки, если и будут выпадать, то уже на относительно теплом фоне.

Последствия мощнейшего за последние несколько лет снегопада смотрите в фотоленте!

Теги:
Ташкент



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