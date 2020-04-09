Последствия снегопада в Ташкенте: поваленные деревья и оборванные провода

В ночь на четверг в Узбекистане прошел сильный снегопад. Мощные порывы ветра и обильные осадки повалили множество деревьев, произошли обрывы электросетей и повреждения газопровода.

Больше всего пострадали жители Ташкентской и Самаркандской областей.

Сильный ветер и снегопад оборвал провода линий электропередач, что привело к сбоям в электроснабжении. 20 газопроводов в семи районах Ташкента были также повреждены. Из-за этого пришлось приостановить поставку газа.

В 148 домах временно нет теплоснабжения. Сейчас активно ведутся восстановительные работы, сообщили в городской администрации.

Особенно сильно пострадали деревья. Проснувшись после зимы, они попросту не смогли выдержать мокрый снег. Поваленные деревья перекрыли проезжие части и даже тротуары. На данный момент, ведутся работы по расчистке улиц.

В "Узгидромете" отметили: выпадение снега в апреле с образованием снежного покрова — явление достаточно редкое для климата республики.

Однако метеорологи поспешили заверить — вероятность того, что подобное в ближайшее время снова повторится, крайне мала.

По их словам, температура воздуха, наоборот, на днях начнет резко повышаться, и в дальнейшем осадки, если и будут выпадать, то уже на относительно теплом фоне.

Последствия мощнейшего за последние несколько лет снегопада смотрите в фотоленте!