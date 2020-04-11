Долгожданная свобода — как радуются концу изоляции жители Уханя

8 апреля власти Китая сняли режим изоляции с Уханя, откуда началась пандемия коронавируса. Город находился в изоляции без малого 76 дней!

Ухань с 23 января был фактически изолирован от внешнего мира из-за вспышки коронавируса.

С городом было полностью приостановлено транспортное сообщение, нельзя было ни въехать, ни выехать (требовалось особое разрешение), автобусы, аэропорт, железнодорожные вокзалы — ничего не работало.

В ночь на 8 апреля власти открыли трассы, ведущие из города, и разрешили людям на автомобилях выехать.

Город покинули в основном жители других провинций, которые оказались заблокированными в городе, а также жители Уханя, которые работают в других провинциях.

Карантин дался городу непросто, поэтому в честь его окончания был организован настоящий праздник! Власти организовали грандиозное световое шоу, чтобы ознаменовать первый шаг на пути к победе над COVID-19.

Напомним: еще недавно Китай был главным очагом распространения коронавирусной инфекции, однако со временем ситуация изменилась — сейчас в КНР пандемия постепенно идет на спад, а в Европе, тем временем, только набирает обороты.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 1,6 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 98 тысяч человек, однако более 366 тысячи заболевших выздоровели.