Магия весенних закатов — фотографии со всего света

Миллионы людей по всему миру сидят дома, соблюдая режим самоизоляции, а в природе все идет своим чередом.

Многие из нас сейчас могут любоваться закатами только из окон — и то, если повезло с их расположением. Казалось бы, простая радость жизни — наблюдать, как солнце садится за горизонт. Но ценили ли мы эту возможность до пандемии?

Однако она пройдет, и мы сможем вновь гулять по любимым городам, отдыхать на пляжах, пить кофе или чай, сидя на скамейках в парках, слушать уличных музыкантов, кататься на велосипедах. А по вечерам наблюдать, вдыхая полной грудью свежий воздух, как небо окрашивается в ярко-оранжевый, нежно-розовый и красный цвета.

Ну а пока предлагаем вам полистать снимки, сделанные в самых разных частях нашей необъятной планеты. Все они посвящены одной теме — весенним закатам, которых нам так не хватает.