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За продуктами без риска: как работают базары в период карантина — фото

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (368)
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  • Во всех рынках при входе установлены дезинфекционные туннели для посетителей
  • Все виды продуктов закрыты защитными целофанами
  • Дезинфекция мусорых баков и урн
  • Дезинфекция банкоматов
  • Красивые девушки из спец отряда Кобра Нац гвардии на страже порядка
  • Между покупателями и плодоовощными продуктами, фруктами установлено барьерная зона полиэтиленовыми плёнками
  • Мясные продукты взвешены и упакованы в пакеты
  • Между продавцом и покупателем должна быть дистанция
  • Территория на постоянной основе дезинфицируется специалистами санитарно-эпидемиологического центра и спец. техниками МЧС
  • У всех посетителей с помощью тепловизора измеряется температура тела при входе на рынок и дезинфицируется руки антисептиками
  • Начертаны безопасные дистанции между покупателями на местах скопления
Sputnik / Рамиз Бахтиятров
При входе на базары установлены дезинфекционные тоннели.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200418/13950949/Za-produktami-bez-riska-dlya-zdorovya-kak-rabotayut-bazary-v-period-karantina.html

В Узбекистане введены жесткие ограничения на работу кафе и ресторанов, а также других общественных мест. Аптеки, продуктовые магазины и фермерские базары продолжают работать. Там соблюдаются все необходимые меры безопасности.

В период карантина Узбекистан обеспечен всеми необходимыми товарами. Продовольственная безопасность столицы тоже находится под контролем, никаких рисков для населения нет.

За порядком на ташкентских базарах следят сотрудники правоохранительных органов. Все посетители и продавцы должны соблюдать дистанцию.

При входе на рынки стоят дезинфекционные тоннели, у всех измеряют температуру. Руки необходимо обрабатывать обеззараживающими средствами.

Еще один важны момент — упаковка продуктов. Мясные, например, заранее взвешивают и фасуют по отдельным пакетам.

Подробнее о том, как сейчас работают столичные базары и какие меры безопасности там принимаются, — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (368)
Теги:
фотолента, безопасность, коронавирус, пандемия, продукты, рынок, Ташкент, Узбекистан



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Начертаны безопасные дистанции между покупателями на местах скопления
За продуктами без риска: как работают базары в период карантина — фото
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