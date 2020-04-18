За продуктами без риска: как работают базары в период карантина — фото

В Узбекистане введены жесткие ограничения на работу кафе и ресторанов, а также других общественных мест. Аптеки, продуктовые магазины и фермерские базары продолжают работать. Там соблюдаются все необходимые меры безопасности.

В период карантина Узбекистан обеспечен всеми необходимыми товарами. Продовольственная безопасность столицы тоже находится под контролем, никаких рисков для населения нет.

За порядком на ташкентских базарах следят сотрудники правоохранительных органов. Все посетители и продавцы должны соблюдать дистанцию.

При входе на рынки стоят дезинфекционные тоннели, у всех измеряют температуру. Руки необходимо обрабатывать обеззараживающими средствами.

Еще один важны момент — упаковка продуктов. Мясные, например, заранее взвешивают и фасуют по отдельным пакетам.

Подробнее о том, как сейчас работают столичные базары и какие меры безопасности там принимаются, — в фотоленте Sputnik Узбекистан.