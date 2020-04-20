Шакал в парке и павлин у бара: кто гуляет по городам в пандемию - фото

Единственные, кого теперь можно наблюдать на улице, - это кабаны, шакалы, дикие козлы и фотографы, которые запечатлевают эти безумные кадры. Смотрите фото!

Природа вступает в свои права, и пока все мы сидит по домам на карантине, дикие животные разгуливают по городам в поисках еды и развлечений.

Единственные, кого теперь можно наблюдать на улице, - это кабаны, шакалы, дикие козлы и фотографы, которые запечатлевают эти безумные кадры.

Коты на карантине: как животные проводят время дома - фотолента >>

На кадрах видно, как животные словно недоумевают, куда же подевались все люди и почему их никто не прогоняет.

Такое редко можно увидеть. Смотрите нашу фотоленту!