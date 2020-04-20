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Шакал в парке и павлин у бара: кто гуляет по городам в пандемию - фото

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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (395)
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© REUTERS / Jon Nazca
Павлин у двери закрытого на карантин бара в Ронде, Испания.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200420/13960930/Shakal-v-parke-i-pavlin-u-bara-kto-gulyaet-po-gorodam-v-pandemiu-photo.html

Единственные, кого теперь можно наблюдать на улице, - это кабаны, шакалы, дикие козлы и фотографы, которые запечатлевают эти безумные кадры. Смотрите фото!

Природа вступает в свои права, и пока все мы сидит по домам на карантине, дикие животные разгуливают по городам в поисках еды и развлечений.

Единственные, кого теперь можно наблюдать на улице, - это кабаны, шакалы, дикие козлы и фотографы, которые запечатлевают эти безумные кадры.

Коты на карантине: как животные проводят время дома - фотолента >>

На кадрах видно, как животные словно недоумевают, куда же подевались все люди и почему их никто не прогоняет.

Такое редко можно увидеть. Смотрите нашу фотоленту!

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (395)
Теги:
Карантин, природа, животные, Животные, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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Дикие кабаны во дворе дома в Хайфе, Израиль
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