Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента

Строение чудом уцелело, оставаясь нетронутым в советские годы. Реставрация здания началась осенью 2019 года, а завершить работы успели к православной Пасхе.

В здании неработающей часовни святого Георгия Победоносца Ташкентской епархии завершились реставрационные работы.

Старинная постройка возведена в древнерусском архитектурном стиле, на месте братской могилы. В 1865 году тут погибли русские солдаты, бравшие город штурмом. Сам комплекс появился почти 20 лет спустя — в 1886 году.

При освещении религиозного сооружения ему дали имя Святого Георгия Победоносца. А чтобы посетители этого места знали, в честь кого воздвигнута постройка, к её задней стене прикрепили табличку со словами: "Памяти воинов здесь лежащих, павших при штурмах города Ташкента…".

В Ташкенте начали реконструировать часовню XIX века >>

Строение чудом уцелело, оставаясь нетронутым в советские годы. Сооружение обветшало и накренилось, но осенью прошлого года в него вновь вдохнули жизнь: реставрацию успели завершить к православной Пасхе.

Святыня восстановлена по прежнему проекту инженера Ульянова. Стены часовни отделали известняком, который специально привезли из Бухары, а крест выполнен из латуни. На одном из фасадов выложена мозаика святого Георгия.