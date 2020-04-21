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Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента

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  • Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
  • Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
  • Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
  • Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
  • Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
  • Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
  • Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
  • Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
  • Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
  • Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
  • Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
  • Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
  • Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
  • Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Автором проекта был известный инженер Ульянов, в честь которого позднее была названа одна из улиц города
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200421/13967694/Chasovnya-svyatogo-Georgiya-Pobedonostsa-u-krepostnoy-steny-starogo-Tashkenta.html

Строение чудом уцелело, оставаясь нетронутым в советские годы. Реставрация здания началась осенью 2019 года, а завершить работы успели к православной Пасхе.

В здании неработающей часовни святого Георгия Победоносца Ташкентской епархии завершились реставрационные работы.

Часовня святого Георгия Победоносца в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Старинная постройка возведена в древнерусском архитектурном стиле, на месте братской могилы. В 1865 году тут погибли русские солдаты, бравшие город штурмом. Сам комплекс появился почти 20 лет спустя — в 1886 году.

При освещении религиозного сооружения ему дали имя Святого Георгия Победоносца. А чтобы посетители этого места знали, в честь кого воздвигнута постройка, к её задней стене прикрепили табличку со словами: "Памяти воинов здесь лежащих, павших при штурмах города Ташкента…".

В Ташкенте начали реконструировать часовню XIX века >>

Строение чудом уцелело, оставаясь нетронутым в советские годы. Сооружение обветшало и накренилось, но осенью прошлого года в него вновь вдохнули жизнь: реставрацию успели завершить к православной Пасхе.

Святыня восстановлена по прежнему проекту инженера Ульянова. Стены часовни отделали известняком, который специально привезли из Бухары, а крест выполнен из латуни. На одном из фасадов выложена мозаика святого Георгия.




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Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
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