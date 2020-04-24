Пустота и тишина: московское метро в период режима самоизоляции - фото

Режим полной изоляции для жителей действует в Москве с конца марта.
Пользоваться транспортом могут люди, спешащие за срочной медпомощью, и те, кто продолжает ездить на работу.
Шел 21-й день: как выглядит Москва во время режима самоизоляции — видео >>
Автоматизированный контроль за наличием пропуска на выход из дома в Москве ввели с 22 апреля. У пассажиров общественного транспорта пропуска должны быть привязаны к проездным билетам, иначе их не пропустят турникеты.
Пустынные станции и вагоны московского метро - в нашей фотоленте!