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Пустота и тишина: московское метро в период режима самоизоляции - фото

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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (406)
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  • Женщина в защитной маске в вагоне поезда на станции метро Новокузнецкая в Москве
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  • Мужчина в защитной маске в вагоне поезда Московского метрополитена
© Sputnik / Vladimir Pesnya
Режим полной изоляции для жителей действует в Москве с конца марта.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200424/13995583/Pustota-i-tishina-moskovskoe-metro-v-rejim-samoizolyacii-photo.html

Жизнь кардинально изменилась. Пустынные станции и вагоны московского метро - смотрите в нашей фотоленте!

Режим полной изоляции для жителей действует в Москве с конца марта.

Пользоваться транспортом могут люди, спешащие за срочной медпомощью, и те, кто продолжает ездить на работу.

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Автоматизированный контроль за наличием пропуска на выход из дома в Москве ввели с 22 апреля. У пассажиров общественного транспорта пропуска должны быть привязаны к проездным билетам, иначе их не пропустят турникеты.

Пустынные станции и вагоны московского метро - в нашей фотоленте!

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (406)
Теги:
Карантин, коронавирус, Россия, Россия, Москва, Москва, Московский метрополитен, Метро, метро, фотоаппарат, фотосессия, фотолента, фотограф, фото



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Пустота и тишина: московское метро в период режима самоизоляции - фото
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