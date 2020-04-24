Пустота и тишина: московское метро в период режима самоизоляции - фото

Жизнь кардинально изменилась. Пустынные станции и вагоны московского метро - смотрите в нашей фотоленте!

Режим полной изоляции для жителей действует в Москве с конца марта.

Пользоваться транспортом могут люди, спешащие за срочной медпомощью, и те, кто продолжает ездить на работу.

Шел 21-й день: как выглядит Москва во время режима самоизоляции — видео >>

Автоматизированный контроль за наличием пропуска на выход из дома в Москве ввели с 22 апреля. У пассажиров общественного транспорта пропуска должны быть привязаны к проездным билетам, иначе их не пропустят турникеты.

Пустынные станции и вагоны московского метро - в нашей фотоленте!