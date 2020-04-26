Круизное судно Costa Deliziosa завершило кругосветное путешествие в Генуе

Лайнер зашел в порт позже запланированного из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Государства были не готовы принять пассажиров круизного судна.

Лайнер зашел в порт позже запланированного, сейчас пассажиров круизного судна готовят к высадке.

Крупнейший туристический круизный лайнер Costa Deliziosa с 1 519 туристами на борту после 15-недельного кругосветного плавания, наконец, причалил к порту итальянской Генуи.

Costa Deliziosa вышел из Венеции в кругосветное плавание еще 5 января, но маршрут лайнера изменился из-за ограничительных мер, принятых после начала пандемии властями разных стран.

Это привело к затруднениям с высадкой находившихся на борту туристов. 14 марта судно остановилось у берегов Австралии, остановки были только технические - для пополнения провизии.