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Круизное судно Costa Deliziosa завершило кругосветное путешествие в Генуе

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© REUTERS / Massimo Pinca
Пассажиры ждут, чтобы сойти с круизного лайнера Costa Deliziosa, который был в 15-недельном кругосветном путешествии, когда коронавирусная болезнь (COVID-19) поразила мир, в порту Генуя, Италия.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200426/13994387.html

Лайнер зашел в порт позже запланированного из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Государства были не готовы принять пассажиров круизного судна.

Лайнер зашел в порт позже запланированного, сейчас пассажиров круизного судна готовят к высадке.
Крупнейший туристический круизный лайнер Costa Deliziosa с 1 519 туристами на борту после 15-недельного кругосветного плавания, наконец, причалил к порту итальянской Генуи.

Costa Deliziosa вышел из Венеции в кругосветное плавание еще 5 января, но маршрут лайнера изменился из-за ограничительных мер, принятых после начала пандемии властями разных стран.

Это привело к затруднениям с высадкой находившихся на борту туристов. 14 марта судно остановилось у берегов Австралии, остановки были только технические - для пополнения провизии.




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