На слайдах памяти: война и победа в объективе военных фотокорреспондентов

Работа военного фотокорреспондента всегда связана с рисками - и не только для жизни и здоровья. Никак нельзя потерять объективный взгляд на то, что фиксирует объектив камеры. Потому представители этой опасной и сложной профессии всегда на передовой, защищая информационную безопасность происходящего, стремясь зеркально отразить события и рассказать о них миру.

Впервые песня "День Победы" прозвучит на узбекском языке 9 мая >>

Во времена Великой Отечественной фотокорреспонденты шли в бой в одном ряду с солдатами Красной армии, только на вооружении у них были камеры. И сегодня, спустя 75 лет после Победы, мы можем увидеть, каким на самом деле был путь к свободе.