16:34 07 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Фото

На слайдах памяти: война и победа в объективе военных фотокорреспондентов

Получить короткую ссылку
9 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Max Alpert
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. "Комбат" Макса Альперта. Младший политрук 220-го стрелкового полка 4-й стрелковой дивизии 18-й армии Алексей Еременко заменил раненого командира роты и погиб, поднимая бойцов в контратаку.
Село Хорошее Славяносербского района Луганской области.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200507/14075318.html

Мир смотрит на вооруженные столкновения глазами военных корреспондентов, поэтому от объективности и профессионализма этих спецов зависит грамотное восприятие происходящего.

Работа военного фотокорреспондента всегда связана с рисками - и не только для жизни и здоровья. Никак нельзя потерять объективный взгляд на то, что фиксирует объектив камеры. Потому представители этой опасной и сложной профессии всегда на передовой, защищая информационную безопасность происходящего, стремясь зеркально отразить события и рассказать о них миру.

Впервые песня "День Победы" прозвучит на узбекском языке 9 мая >>

Во времена Великой Отечественной фотокорреспонденты шли в бой в одном ряду с солдатами Красной армии, только на вооружении у них были камеры. И сегодня, спустя 75 лет после Победы, мы можем увидеть, каким на самом деле был путь к свободе.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
На слайдах памяти: война и победа в объективе военных фотокорреспондентов
Лукашенко посоветовал не целоваться со всеми подряд
"Ну потерпи месяц!": Лукашенко призвал не целоваться со всеми подряд — видео
Наводнение на Сардобинском водохранилище
Прорыв на Сардобинском водохранилище: масштабы, последствия, принятые меры



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться