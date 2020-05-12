Прощай, карантин: Европа постепенно смягчает ограничения — фото

Пандемия COVID-19 заставила большую часть планеты сидеть дома. Мир живет в режиме самоизоляции уже больше месяца, однако в последнее время лидеры некоторых государств все чаще стали задумываться о поэтапном смягчении карантинных ограничений.

В том числе это касается и Европы.

Так, Еврокомиссия назвала возможный срок открытия внешних европейских границ. Им может стать 15 июня.

В опубликованным докладе также описывается порядок открытия границ для стран Шенгенской зоны. Отмечается, что снимать ограничения на совершение "несущественных" поездок в данные государства стоит только после ослабления подобных ограничений внутри ЕС.

Сейчас некоторые страны Евросоюза уже начали открывать границы на двусторонней основе. Принимая подобные решения, власти государства анализируют эпидемиологическую обстановку и ориентируются на количестве выявленных случаев заражения COVID-19 в сопредельных государствах.

Как сейчас протекает жизнь в Европе — смотрите в фотоленте!