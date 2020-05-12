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Прощай, карантин: Европа постепенно смягчает ограничения — фото

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© REUTERS / Eric Gaillard
Женщина в маске в магазине купальников после облегчения карантинных мер во Франции.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200512/14115023.html

Пандемия COVID-19 заставила большую часть планеты сидеть дома. Мир живет в режиме самоизоляции уже больше месяца, однако в последнее время лидеры некоторых государств все чаще стали задумываться о поэтапном смягчении карантинных ограничений.

В том числе это касается и Европы. 

Так, Еврокомиссия назвала возможный срок открытия внешних европейских границ. Им может стать 15 июня.

В опубликованным докладе также описывается порядок открытия границ для стран Шенгенской зоны. Отмечается, что снимать ограничения на совершение "несущественных" поездок в данные государства стоит только после ослабления подобных ограничений внутри ЕС.

Сейчас некоторые страны Евросоюза уже начали открывать границы на двусторонней основе. Принимая подобные решения, власти государства анализируют эпидемиологическую обстановку и ориентируются на количестве выявленных случаев заражения COVID-19 в сопредельных государствах.

Как сейчас протекает жизнь в Европе — смотрите в фотоленте!

Теги:
коронавирус, Карантин, Европа



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