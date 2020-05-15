16:16 15 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Фото

"#Спасибо!": как узбекские дипломаты раздавали плов в Москве - фотолента

Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (473)
31510
Новости
Все новости
Все новости
  • Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
  • Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
  • Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
  • Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
  • Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
  • Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
  • Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
  • Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
  • Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
  • Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
  • Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
Посольство Узбекистана в РФ
Вчера, 14 мая, дипломатические представительства Узбекистана в Москве, при содействии неравнодушных соотечественников, организовали благотворительную акцию "#Спасибо!".
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200515/14138055/Blagotvoritelnaya-aktsiya-Spasibo-organizovannaya-sotrudnikami-posolstva-Uzbekistana-.html

Порции вкуснейшего яства были переданы многочисленным российским врачам, работающим в различных медицинских учреждениях столицы России. Смотрите фотоленту!

Вчера, 14 мая, дипломатические представительства Узбекистана в Москве, при содействии неравнодушных соотечественников, организовали благотворительную акцию "#Спасибо!", приготовив более тысячи порций настоящего узбекского плова в двух больших казанах.

В рамках проекта "#Спасибо, что спасаете жизни!" порции вкуснейшего яства были переданы многочисленным российским врачам, работающим в различных медицинских учреждениях Москвы.

Под девизом "#Спасибо, что соблюдаете самоизоляцию!" узбекистанцы, проживающие в хостелах российской столицы в ожидании чартерных рейсов на родину, получили наборы с пловом.

Плов для всех: узбекские дипломаты устроили акцию в Москве >>

Среди получателей есть и люди, которые в настоящее время болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 и, соблюдая предписание российских властей, находятся в самоизоляции, получая амбулаторное лечение под наблюдением докторов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (473)
Теги:
гуманитарная помощь, помощь, помощь, еда, плов, Карантин, коронавирус, Москва, Москва, Россия, Россия, Узбекистанцы, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, фотоаппарат, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Благотворительная акция Спасибо, организованная сотрудниками посольства Узбекистана в РФ
"#Спасибо!": как узбекские дипломаты раздавали плов в Москве - фотолента
Российские военные специалисты возвращаются из Италии
Как российские военные возвращаются из Италии - видео
Санитарные требования на период карантина
Жизнь и работа в период карантина — инструкция по санитарным нормам



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться