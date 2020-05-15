"#Спасибо!": как узбекские дипломаты раздавали плов в Москве - фотолента

Вчера, 14 мая, дипломатические представительства Узбекистана в Москве, при содействии неравнодушных соотечественников, организовали благотворительную акцию "#Спасибо!", приготовив более тысячи порций настоящего узбекского плова в двух больших казанах.

В рамках проекта "#Спасибо, что спасаете жизни!" порции вкуснейшего яства были переданы многочисленным российским врачам, работающим в различных медицинских учреждениях Москвы.

Под девизом "#Спасибо, что соблюдаете самоизоляцию!" узбекистанцы, проживающие в хостелах российской столицы в ожидании чартерных рейсов на родину, получили наборы с пловом.

Плов для всех: узбекские дипломаты устроили акцию в Москве >>

Среди получателей есть и люди, которые в настоящее время болеют коронавирусной инфекцией COVID-19 и, соблюдая предписание российских властей, находятся в самоизоляции, получая амбулаторное лечение под наблюдением докторов.