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Условие безопасности: первые пассажиры отправились в регионы на поездах

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (492)
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  • АО Узбекистон темир йуллари объявило о запуске с 18 мая поездов до Бухары, Андижана и Карши.
  • Прежде чем войти на железнодорожный вокзал в Ташкенте пассажиры должны пройти через дезинфицирующий тоннель.
  • У входа установлены ограждения, напоминающие о необходимости соблюдать дистанцию.
  • Платформа железнодорожного вокзала в Ташкенте
  • На фото - пассажиры, ожидающие поезда на перроне столичного вокзала. Обязательная дистанция - не менее 1,5 метра.
  • Такая справка была необходима утром 18 мая для того, чтобы сесть в поезд.
  • Работники железнодорожного вокзала проводят мониторинг
  • Предупреждающая лента о соблюдении дистанции
  • Проводница у вагона на железнодорожном вокзале в Ташкенте
  • Железнодорожный вокзал в Ташкенте
  • Афросиаб
  • Проверка билета перед отправлением на вокзале в Ташкенте
  • После почти двухмесячного перерыва в Бухару и Карши отправляются поезда Афросиаб
Sputnik / Рамиз Бахтияров
АО "Узбекистон темир йуллари" объявило о запуске с 18 мая поездов до Бухары, Андижана и Карши.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200519/14161259/Uslovie-bezopasnosti-pervye-passazhiry-otpravilis-v-regiony-na-poezdakh.html

Важное условие возобновления работы - жесткие санитарные требования на всех объектах транспортной инфраструктуры: пассажиры должны соблюдать необходимую дистанцию и быть в масках и перчатках. 

Президент Узбекистана поручил начать ослаблять карантинные меры. Ношение масок и соблюдение дистанции все еще остается обязательным, но уже с 18 мая в стране частично возобновилось авиа- и железнодорожное междугороднее сообщение.

После карантина в Ташкенте открылись вокзалы и аэропорт
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Маска, справка, чемодан: в Ташкенте открылись вокзалы и аэропорт — видео

Важное условие возобновления работы - жесткие санитарные требования на всех объектах транспортной инфраструктуры: пассажиры должны соблюдать необходимую дистанцию и быть в масках и перчатках. 

Утром 18 мая для проезда также требовалась справка об отрицательном результате теста на COVID-19 и несколько рейсов прошли с соблюдением этой процедуры. Позже республиканская специальная комиссия отменила данное требование.

Пассажиры могут воспользоваться транспортными услугами без предъявления медицинского заключения.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (492)
Теги:
вокзал, Андижан, Бухара, Карши, Поезд, Узбекистон темир йуллари



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