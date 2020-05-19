Условие безопасности: первые пассажиры отправились в регионы на поездах

Важное условие возобновления работы - жесткие санитарные требования на всех объектах транспортной инфраструктуры: пассажиры должны соблюдать необходимую дистанцию и быть в масках и перчатках.

Президент Узбекистана поручил начать ослаблять карантинные меры. Ношение масок и соблюдение дистанции все еще остается обязательным, но уже с 18 мая в стране частично возобновилось авиа- и железнодорожное междугороднее сообщение.

Важное условие возобновления работы - жесткие санитарные требования на всех объектах транспортной инфраструктуры: пассажиры должны соблюдать необходимую дистанцию и быть в масках и перчатках.

Утром 18 мая для проезда также требовалась справка об отрицательном результате теста на COVID-19 и несколько рейсов прошли с соблюдением этой процедуры. Позже республиканская специальная комиссия отменила данное требование.

Пассажиры могут воспользоваться транспортными услугами без предъявления медицинского заключения.