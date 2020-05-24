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Вкусно и безопасно: как сходить в кафе в условиях пандемии COVID-19 — фото

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© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
В ресторане в Милане люди сидят за разделенным перегородками столом.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200524/14200271.html

Многие страны мира постепенно смягчают карантинные ограничения. Это в особенности касается Европы, границы которой могут открыться для туристов уже 15 июня.

Однако ослабления карантина не означает, что нужно пренебрегать требованиями безопасности — на улице и в помещениях необходимо находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

© AFP 2018 / Tiziana Fabi
Прощай, карантин: Европа постепенно смягчает ограничения — фото
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Если на улице еще можно без проблем придерживаться санитарно-эпидемиологических правил, то как же их соблюсти в замкнутом помещении, ограниченное пространство которого не позволяет рассадить клиентов на расстоянии 2 метра, если речь идет о кафе или ресторане?

Как привлечь клиентов, которые боятся подхватить инфекцию?

Владельцы заведений нашли выход из ситуации.

Самые креативные идеи, которые придумали владельцы ресторанов и кафе в Германии, Испании, США, Италии, Таиланде, Швеции и других странах мира для того, чтобы соблюсти меры безопасности, — смотрите в нашей фотоленте!

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По последним данным, в мире зафиксировано более 5,31 миллиона случаев заболевания COVID-19, жертвами пандемии стали 342 тысячи человек, выздоровели  — свыше 2,11 миллиона.

Теги:
самоизоляция, ресторан, кафе, коронавирус



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