Вкусно и безопасно: как сходить в кафе в условиях пандемии COVID-19 — фото

Многие страны мира постепенно смягчают карантинные ограничения. Это в особенности касается Европы, границы которой могут открыться для туристов уже 15 июня.

Однако ослабления карантина не означает, что нужно пренебрегать требованиями безопасности — на улице и в помещениях необходимо находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Если на улице еще можно без проблем придерживаться санитарно-эпидемиологических правил, то как же их соблюсти в замкнутом помещении, ограниченное пространство которого не позволяет рассадить клиентов на расстоянии 2 метра, если речь идет о кафе или ресторане?

Как привлечь клиентов, которые боятся подхватить инфекцию?

Владельцы заведений нашли выход из ситуации.

Самые креативные идеи, которые придумали владельцы ресторанов и кафе в Германии, Испании, США, Италии, Таиланде, Швеции и других странах мира для того, чтобы соблюсти меры безопасности, — смотрите в нашей фотоленте!

Вслед за Италией туристический сезон откроет Греция — он начнется с 15 июня >>

По последним данным, в мире зафиксировано более 5,31 миллиона случаев заболевания COVID-19, жертвами пандемии стали 342 тысячи человек, выздоровели — свыше 2,11 миллиона.