14:02 25 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Фото

Празднование Ураза-байрама в разных странах — фотолента

Получить короткую ссылку
68 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Верующая во время празднования Ид-аль-Фитра в Иране.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200525/14204769/Ptazdnovanie-Uraza-bairama-v-raznih-stranah-photo.html

О том, как светлый праздник отметили в Нигерии, Албании, Пакистане и других странах, смотрите в нашей фотоленте!

Для всех мусульман мира прошел светлый праздник Ураза-байрам. 

Ранее в Управлении мусульман Узбекистана сообщили об отмене коллективного праздничного намаза в честь окончания священного месяца Рамазан. Молитву рекомендовалось прочесть дома. 

Мусульмане должны сохранить единство и сплоченность — муфтий Москвы >>

На протяжении месяца поста Рамазан духовными управлениями и муфтиями были организованы богослужения и проповеди, которые проходят в онлайн-режиме.

Смотрите нашу фотоленту о том, как праздновали Ураза-байрам по всему миру!

Теги:
фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото, праздничные дни, праздник, Ураза-байрам



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Празднование Ураза-байрама в разных странах — фотолента
Собачья работа: в Иране животных учат определять зараженных коронавирусом людей
Чем пахнет коронавирус: иранцы учат собак выявлять зараженных — видео
Результаты опроса ЦЭИР по поводу вступления Узбекистана в ЕАЭС и ВТО
ЕАЭС и ВТО: что приобретет и потеряет Узбекистан — итоги опроса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться