Празднование Ураза-байрама в разных странах — фотолента

О том, как светлый праздник отметили в Нигерии, Албании, Пакистане и других странах, смотрите в нашей фотоленте!

Для всех мусульман мира прошел светлый праздник Ураза-байрам.

Ранее в Управлении мусульман Узбекистана сообщили об отмене коллективного праздничного намаза в честь окончания священного месяца Рамазан. Молитву рекомендовалось прочесть дома.

Мусульмане должны сохранить единство и сплоченность — муфтий Москвы >>

На протяжении месяца поста Рамазан духовными управлениями и муфтиями были организованы богослужения и проповеди, которые проходят в онлайн-режиме.

Смотрите нашу фотоленту о том, как праздновали Ураза-байрам по всему миру!