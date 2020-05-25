Празднование Ураза-байрама в разных странах — фотолента

Для всех мусульман мира прошел светлый праздник Ураза-байрам.
Ранее в Управлении мусульман Узбекистана сообщили об отмене коллективного праздничного намаза в честь окончания священного месяца Рамазан. Молитву рекомендовалось прочесть дома.
Мусульмане должны сохранить единство и сплоченность — муфтий Москвы >>
На протяжении месяца поста Рамазан духовными управлениями и муфтиями были организованы богослужения и проповеди, которые проходят в онлайн-режиме.
Смотрите нашу фотоленту о том, как праздновали Ураза-байрам по всему миру!