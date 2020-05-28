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Брюнетки, которые сводят с ума джентльменов по всему миру

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© AP Photo / Chris Pizzello
Американская актриса и модель Меган Фокс.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200528/14233745.html

Редакция Sputnik собрала самых роскошных темноволосых красоток в одной фотоленте - это представительницы всех времен и народов.

Сегодня темноволосые женщины планеты отмечают свой неофициальный праздник - День брюнеток. 

Ирина Шейк и Брэдли Купер
© AFP 2018 / ROBYN BECK
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Есть мнение, что дата определена в ответ на учреждение с 2006 года Дня блондинок, чтобы "уравновесить права" женщин. 

Несмотря на то что блондинок называют пределом мужских мечтаний, именно темноволосые женщины обладают особым шармом, элегантностью, умом, обаянием и даже неким колдовством. К тому же подсознательно темный цвет волос ассоциируется с практичностью, сдержанностью и мудростью, в то время как обладательниц светлой шевелюры некоторые считают легкомысленными. Конечно, эти стереотипы беспочвенны, но традиция разделять женщин на брюнеток и блондинок прочно укоренилась в обществе.




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Брюнетки, которые сводят с ума джентльменов по всему миру
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