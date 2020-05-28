Брюнетки, которые сводят с ума джентльменов по всему миру

Редакция Sputnik собрала самых роскошных темноволосых красоток в одной фотоленте - это представительницы всех времен и народов.

Сегодня темноволосые женщины планеты отмечают свой неофициальный праздник - День брюнеток.

Есть мнение, что дата определена в ответ на учреждение с 2006 года Дня блондинок, чтобы "уравновесить права" женщин.

Несмотря на то что блондинок называют пределом мужских мечтаний, именно темноволосые женщины обладают особым шармом, элегантностью, умом, обаянием и даже неким колдовством. К тому же подсознательно темный цвет волос ассоциируется с практичностью, сдержанностью и мудростью, в то время как обладательниц светлой шевелюры некоторые считают легкомысленными. Конечно, эти стереотипы беспочвенны, но традиция разделять женщин на брюнеток и блондинок прочно укоренилась в обществе.