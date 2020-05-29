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Грудь на свободе: как отмечают День без бюстгальтера - фото

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© AFP 2018 / Gabriel Bouys
О каком самом необычном празднике вы знаете? Например, в некоторых странах 30 мая отмечают День без бюстгальтера.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200529/14242635/Grud-na-svobode-kak-otmechaut-Den-bez-bustgaltera-photo.html

Мир собирается отмечать самый необычный праздник. В преддверии этого смелого дня предлагаем посмотреть нашу фотоленту!

О каком самом необычном празднике вы знаете? Например, в некоторых странах 30 мая отмечают День без бюстгальтера.

В некоторых государствах он приходится на 9 июля или 13 октября.

Большинство людей полагает, что к данному празднику причастны феминистки, однако врачи в этот день лишний раз напоминают женщинам об их здоровье.

Все началось еще в 1960-х и 1970-х годах, когда свободолюбивые женщины убеждали не носить бюстгальтер. Они призывали снять бюстгальтеры, которые трактовались ими как символ угнетения женщин.

Женская грудь
© Flickr / Matt Gillman
Женщину выставили из самолета из-за слишком глубокого декольте

Однако все изменилось, когда прекрасный пол начал профессионально развиваться и вступать в деловой мир. Тогда было быстро замечено, что лифчики – неофициальное требование на работе. Кроме того, возникла даже профессия брафиттер (brafitter), или специалист по выбору нижнего белья.

Сначала популярность этого праздника была не сильна. Тем не менее уже сейчас звезды, модельеры и другие известные личности придерживаются данной позиции.

В преддверии этого смелого дня предлагаем посмотреть нашу фотоленту!

Теги:
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Грудь на свободе: как отмечают День без бюстгальтера - фото
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