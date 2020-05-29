Грудь на свободе: как отмечают День без бюстгальтера - фото

О каком самом необычном празднике вы знаете? Например, в некоторых странах 30 мая отмечают День без бюстгальтера.

В некоторых государствах он приходится на 9 июля или 13 октября.

Большинство людей полагает, что к данному празднику причастны феминистки, однако врачи в этот день лишний раз напоминают женщинам об их здоровье.

Все началось еще в 1960-х и 1970-х годах, когда свободолюбивые женщины убеждали не носить бюстгальтер. Они призывали снять бюстгальтеры, которые трактовались ими как символ угнетения женщин.

Однако все изменилось, когда прекрасный пол начал профессионально развиваться и вступать в деловой мир. Тогда было быстро замечено, что лифчики – неофициальное требование на работе. Кроме того, возникла даже профессия брафиттер (brafitter), или специалист по выбору нижнего белья.

Сначала популярность этого праздника была не сильна. Тем не менее уже сейчас звезды, модельеры и другие известные личности придерживаются данной позиции.

В преддверии этого смелого дня предлагаем посмотреть нашу фотоленту!