Россияне возвращаются к прежней жизни — в городах начали ослаблять карантин

Как отметил российский премьер, эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется, однако действовать необходимо с осторожностью.
Смягчать карантинные меры начали уже три региона России.
Снимать ограничения планируют в три этапа: первый из них подразумевает, что гражданам вновь разрешается заниматься спортом на открытом воздухе, гулять по улицам с детьми.
Кроме того, планируется возобновить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади.
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Однако это не отменяет необходимости соблюдения социальной дистанции и других мер безопасности.
Напомним: период нерабочих дней в РФ завершился с 12 мая.
По последним данным, с начала пандемии в РФ зафиксировали 397 тысяч случаев заболевания COVID-19, жертвами пандемии стали 4 555 россиян, выздоровели — свыше 167 тысяч.