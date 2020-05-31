Россияне возвращаются к прежней жизни — в городах начали ослаблять карантин

Россия приступила к поэтапному снятию ограничения, введенных из-за распространения COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, который, к слову, сам переболел коронавирусом.

Как отметил российский премьер, эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется, однако действовать необходимо с осторожностью.

Смягчать карантинные меры начали уже три региона России.

Снимать ограничения планируют в три этапа: первый из них подразумевает, что гражданам вновь разрешается заниматься спортом на открытом воздухе, гулять по улицам с детьми.

Кроме того, планируется возобновить работу объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади.

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Однако это не отменяет необходимости соблюдения социальной дистанции и других мер безопасности.

Напомним: период нерабочих дней в РФ завершился с 12 мая.

По последним данным, с начала пандемии в РФ зафиксировали 397 тысяч случаев заболевания COVID-19, жертвами пандемии стали 4 555 россиян, выздоровели — свыше 167 тысяч.