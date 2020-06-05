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Любили зрители и простой народ: российский актер Михаил Кокшенов

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  • Заслуженный артист РСФСР Михаил Кокшенов в сцене из фильма Женя, Женечка и Катюша.
  • Кадр из художественного фильма Молодые. Производство киностудии Мосфильм. 1971 год. Режиссер Николай Москаленко. В главных ролях снимались: Евгений Киндинов, Любовь Нефедова, Жанна Горощеня, Нелли Пшенная, Нонна Мордюкова, Татьяна Пельтцер, Алла Ларионова, Армен Джигарханян, Михаил Кокшенов. Премьерный показ картины состоялся 26 марта 1971 года.
  • Кадр из фильма Александр маленький (Киностудия имени М.Горького, ДЕФА (ГДР), 1981 год). Режиссер-постановщик - Владимир Фокин. Рядовой Курыкин (в центре) - Михаил Кокшенов. Репродукция.
  • Кадр из художественного фильма Молодые. Производство киностудии Мосфильм. 1971 год. Режиссер Николай Москаленко. В главных ролях снимались: Евгений Киндинов, Любовь Нефедова, Жанна Горощеня, Нелли Пшенная, Нонна Мордюкова, Татьяна Пельтцер, Алла Ларионова, Армен Джигарханян, Михаил Кокшенов. Премьерный показ картины состоялся 26 марта 1971 года.
  • Михаил Кокшенов (слева), Всеволод Санаев (в центре) и Николай Караченцов (справа) в художественном фильме режиссера Игоря Добролюбова Белые росы.
  • Кадр из фильма Без солнца по пьесе М. Горького На дне. Режиссер Юлий Карасик. В роли Васьки Пепла - заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин (слева), в роли полицейского - заслуженный артист РСФСР Михаил Кокшенов (в центре). Киностудия Мосфильм. 1987 г.
  • Михаил Михайлович Кокшенов (1936 г. р.) (слева) в художественном фильме Белые Росы. Режиссер Игорь Добролюбов. Автор сценария Алексей Дударев. Композитор Ян Френкель. Киностудия Беларусьфильм, 1983 год.
  • Актер Михаил Кокшенов
  • Актер Михаил Кокшенов с супругой Натальей - гости творческого вечера В. Этуша Хрустальный бал Хрустальной Турандот в Театре им. Е.Вахтангова.
  • В центре - киноактер Михаил Кокшенов
  • Актеыр Михаил Кокшенов и Эммануил Виторган (справа) на творческом вечере Гайдай всегда Гайдай! к 90-летию режиссера Леонида Гайдая в Доме кино в Москве.
  • Актер Михаил Кокшенов выступает на творческом вечере Гайдай всегда Гайдай! к 90-летию режиссера Леонида Гайдая в Доме кино в Москве.
© Sputnik /
Кокшенов играл роли в таких фильмах, как "Время, вперед" (1965), "В огне брода нет" (1967), "Женя, Женечка и "катюша" (1967), "Адъютант его превосходительства" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970), "В зоне особого внимания" (1977), "Маленькие трагедии" (1979), "Белые Росы" (1983), сериале "Вечный зов" (1973-1983) и др.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200605/14296544/Lubili-zriteli-i-prostoy-narod-akter-Mikhail-Kokshenov.html

Сегодня, 5 июня, скончался всеми любимый актер Михаил Кокшенов. Всего артист сыграл более 130 ролей.

5 июня 2020 года Михаил Кокшенов скончался.

Актер театра и кино, сценарист, режиссер и продюсер Михаил Михайлович Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве.

В кино Михаил Кокшенов дебютировал в 1964 году в роли Миши в картине "Председатель".

Кокшенов играл роли в таких фильмах, как "Время, вперед" (1965), "В огне брода нет" (1967), "Женя, Женечка и "катюша" (1967), "Адъютант его превосходительства" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970), "В зоне особого внимания" (1977), "Маленькие трагедии" (1979), "Белые Росы" (1983), сериале "Вечный зов" (1973-1983) и др.

Всего артист сыграл более 130 ролей.

В 2002 году Кокшенов был удостоен звания Народный артист РФ.

Теги:
Кино, Культура, фотография, фотосъемка, фотограф, фото, фотолента, смерть, актеры, актер, актер, Россия, Россия, Михаил Кокшенов



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Михаил Михайлович Кокшенов (1936 г. р.) (слева) в художественном фильме Белые Росы. Режиссер Игорь Добролюбов. Автор сценария Алексей Дударев. Композитор Ян Френкель. Киностудия Беларусьфильм, 1983 год.
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