Любили зрители и простой народ: российский актер Михаил Кокшенов

Сегодня, 5 июня, скончался всеми любимый актер Михаил Кокшенов. Всего артист сыграл более 130 ролей.

5 июня 2020 года Михаил Кокшенов скончался.

Актер театра и кино, сценарист, режиссер и продюсер Михаил Михайлович Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве.

В кино Михаил Кокшенов дебютировал в 1964 году в роли Миши в картине "Председатель".

Кокшенов играл роли в таких фильмах, как "Время, вперед" (1965), "В огне брода нет" (1967), "Женя, Женечка и "катюша" (1967), "Адъютант его превосходительства" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970), "В зоне особого внимания" (1977), "Маленькие трагедии" (1979), "Белые Росы" (1983), сериале "Вечный зов" (1973-1983) и др.

Всего артист сыграл более 130 ролей.

В 2002 году Кокшенов был удостоен звания Народный артист РФ.