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По Ташкенту на автобусе: наземный транспорт возобновил работу — фотолента

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  • Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
  • Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
  • Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
  • Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
  • Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
  • Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
  • Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
  • Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
  • Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
  • Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
По улицам столицы Узбекистана вновь начали курсировать автобусы.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200608/14307059/Po-Tashkentu-na-avtobuse-nazemnyy-transport-vozobnovil-rabotu--foto.html

Власти Узбекистана постепенно ослабляют карантинные ограничения. Так, с понедельника в "желтых" и "зеленых" регионах республики вновь начали курсировать автобусы.

В Ташкенте, который отнесен к "желтой" зоне по риску заражения коронавирусом, наземный общественный транспорт будет работать с 6.00 до 22.00. На 131 маршрут вышли в общей сложности 1 067 автобусов разной вместимости.

При этом 21 маршрут, чьи трассы выходят за пределы города, работать пока не будут (8т, 9, 16, 25, 42, 56, 65, 74, 84, 101, 103, 115, 120, 134, 135, 144, 145, 148, 188, 198 и 199), поскольку Кибрайский, Ташкентский и Зангиатинский районы Ташкентской области находятся в "красной" зоне.

Девушка гуляет у фонтана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В то же время три маршрута, также пересекающие черту столицы (75, 106 и 160), будут работать в пределах города.

После каждого рейса машины должны проходить дезинфекцию, водители обязаны носить медицинские маски и перчатки. Пассажирам тоже необходимо использовать средства защиты — иначе в салон не попасть, а также соблюдать социальную дистанцию.

Еще недавно улицы столицы были пусты, а сейчас движение уже интенсивное. Однако нельзя забывать: ослабление карантинных ограничений не означает, что угроза распространения коронавирусной инфекции отступила. Берегите себя и соблюдайте все необходимые правила!

Теги:
Карантин, пандемия, фотолента, автобус, автобусы, Узбекистан, Ташкент



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