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Полет лягушки и белый кит: лучшие кадры международного фотоконкурса

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Гран-при завоевала Анна Мейсон-Хертер (Anne Mason-Hoerter). Чтобы собрать этот энергичный снимок-пазл, фотограф на протяжении месяца наблюдала за тем, как растет дикая морковь, и сделала больше 50 кадров.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200610/14319052.html

Жюри престижного фотоконкурса IPA (International Photography Awards) объявило победителей в номинации OneShot Movement. Самые удивительные и вдохновляющие работы - в фотоленте Sputnik.

Казалось бы, фотографией уже сложно кого-то удивить, однако участникам фотоконкурса OneShot Movement, организованного IPA, удалось поразить жюри необычными кадрами. Они сумели изучить через объектив и выразить в снимке концепцию движения в любых его проявлениях.

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Гран-при конкурса в этом году получила Анна Мейсон-Хертер из Германии. На свой снимок фотограф потратила месяц и 50 кадров, которые собрала воедино. Анне запечатлела движение растения дикой моркови в ночное время.

В конкурсе приняли участие и фотографы-новички, и профессионалы.




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Полет лягушки и белый кит: лучшие кадры международного фотоконкурса
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