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Репетиция парада: как готовятся к торжествам на Красной площади - фото

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В подмосковном Алабине прошла масштабная тренировка парада к 75-летию Победы.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200610/14321171/Repeticiya-parada-kak-gotovyatsa-k-torjestvam-na-Krasnoy-ploshadi-photo.html

Первая репетиция пеших расчетов, которые будут участвовать 24 июня в московском параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла в понедельник в подмосковном Алабино. Смотрите фото!

Президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада в честь 75-летия Победы.

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что 24 июня в главном параде в Москве будут задействованы 14 тысяч человек, также Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.

Генеральная репетиция военного парада в честь 71-й годовщины Победы в ВОВ
© Sputnik / Илья Питалев
Шавкат Мирзиёев приедет на парад Победы в Москве 24 июня — Песков

В состав механизированной колонны включены 23 типа образцов новой и модернизированной техники. Впервые по Красной площади пройдут, например, танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты "Курганец-25" и "Армата" с 57-миллиметровыми боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, береговой ракетный комплекс "Бал".

В воздушной части парада примут участие 75 воздушных судов.

Смотрите нашу фотоленту!

Теги:
Россия, Россия, Москва, Москва, Парад Победы, фотоаппарат, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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