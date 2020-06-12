Флаги, улыбки и танцы: празднование Дня России — фотолента

Ранее на Поклонной горе в Москве состоялась церемония поднятия государственного флага. В ней принял участие президент Владимир Путин. После глава государства наградил Героев Труда.
"На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству", — сказал президент.
Глава государства напомнил, что "пронзительное чувство Родины" всегда помогало народу России проходить через невзгоды и сохранять себя "в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы".
Из-за пандемии коронавируса праздник в этом году проходит без массовых гуляний. В разных регионах страны организованы онлайн-флешмобы и патриотические акции.