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Флаги, улыбки и танцы: празднование Дня России — фотолента

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  • Празднование Дня России на главной городской площади в Краснодаре.
  • Празднование Дня России в Чите.
  • Спортсмены сборной России по гидрофлаю открывают празднование Дня России поднятием флага на Петровской косе в Санкт-Петербурге.
  • Участники акции Флаг России на горе Большевик в Южно-Сахалинске.
  • Жительница Красноярска смотрит выступление музыкального ансамбля в День России из окна своей квартиры.
  • Танцевальный флешмоб Моя Россия в Чите.
  • Флаги на центральной площади во Владивостоке.
  • Участница празднований Дня России в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края.
  • Представители диаспор выкладывают из сладостей символический пирог с гербом России в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края.
  • Участники празднований Дня России держат российский флаг в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края.
  • Участники акции Флаг России на горе Большевик в Южно-Сахалинске.
  • Горожане на Новоарбатском мосту в Москве во время праздничных гуляний в честь празднования Дня России.
  • Подготовка к акции Окна России в школе Красноярске.
  • Автомобили во время автопробега у мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота в рамках празднования Дня России во Владивостоке.
  • Участники акции Флаг России на горе Большевик в Южно-Сахалинске.
  • Казаки Кубанского казачьего войска и военнослужащие Сочинского гарнизона на церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации во время празднования Дня России в Сочи.
  • Флаги расцвечивания и российский флаг на барке Седов во время празднования Дня России во Владивостоке.
  • Российский флаг развернули на Титовской сопке в Чите.
  • Аэростат, украшенный флажковой гирляндой цвета российского триколора, во время празднования Дня России в Сочи.
© Sputnik / Vitaly Timkiv
Казаки почетного караула Кубанского казачьего войска на торжественной церемонии подъема российского флага во время празднования Дня России на главной городской площади в Краснодаре .
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200612/14332855.html

Россияне 12 июня отмечают один из самых "молодых" государственных праздников своей страны. В разных регионах организованы онлайн-флешмобы и патриотические акции, а в столице вечером пройдет концерт, зрителями на котором станут волонтеры, работающие в период пандемии.

Ранее на Поклонной горе в Москве состоялась церемония поднятия государственного флага. В ней принял участие президент Владимир Путин. После глава государства наградил Героев Труда. 

Вручение Госнаград и церемония подъема государственного флага России
© Ruptly . YouTube / Sputnik на русском
Путин принял участие в торжествах ко Дню России — видео
Поздравляя с праздником россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, Путин отметил: "Для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма".

"На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству", — сказал президент.

Глава государства напомнил, что "пронзительное чувство Родины" всегда помогало народу России проходить через невзгоды и сохранять себя "в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы".

Из-за пандемии коронавируса праздник в этом году проходит без массовых гуляний. В разных регионах страны организованы онлайн-флешмобы и патриотические акции.

Теги:
россияне, праздник, День России, Россия



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Участники празднований Дня России держат российский флаг в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края.
Флаги, улыбки и танцы: празднование Дня России — фотолента
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