Флаги, улыбки и танцы: празднование Дня России — фотолента

Россияне 12 июня отмечают один из самых "молодых" государственных праздников своей страны. В разных регионах организованы онлайн-флешмобы и патриотические акции, а в столице вечером пройдет концерт, зрителями на котором станут волонтеры, работающие в период пандемии.

Ранее на Поклонной горе в Москве состоялась церемония поднятия государственного флага. В ней принял участие президент Владимир Путин. После глава государства наградил Героев Труда.

Поздравляя с праздником россиян и соотечественников, проживающих за рубежом, Путин отметил: "Для каждого из нас Родина — это семья, и отчий дом, родная земля — от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма".

"На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству", — сказал президент.

Глава государства напомнил, что "пронзительное чувство Родины" всегда помогало народу России проходить через невзгоды и сохранять себя "в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы".

Из-за пандемии коронавируса праздник в этом году проходит без массовых гуляний. В разных регионах страны организованы онлайн-флешмобы и патриотические акции.