19:37 15 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Фото

Стальные птицы: репетиция воздушной части парада Победы - фотолента

Получить короткую ссылку
28 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Alexander Vilf
Штурмовики Су-25 во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кубинке.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200615/14344448/Stalnie-ptici-repeticiya-vozdushnoy-chasti-parada-Pobedi-photo.html

Посмотреть на технику приехали люди из других регионов. Как прошла репетиция воздушной части - смотрите в фотоленте!

В небе над Москвой сегодня, 15 июня, прошла репетиция воздушной части парада Победы.

Посмотреть на технику приехали люди из других регионов.

Стальные птицы выстроили в небе цифру "75". 

Репетиция парада: как готовятся к торжествам на Красной площади - фото >>

Напомним, первая репетиция пеших расчетов, которые будут участвовать 24 июня в московском параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла 10 июня в подмосковном Алабино. 

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что 24 июня в главном параде в Москве будут задействованы 14 тысяч человек, также Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.

Смотрите фотоленту!

Теги:
Россия, Россия, Истребитель, парад, Парад Победы, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Стальные птицы: репетиция воздушной части парада Победы - фотолента
Время пить Боржоми: знаменитый курорт будет работать на выживание - видео
Как знаменитый курорт "Боржоми" в Грузии будет работать на выживание - видео
Новый порядок для самозанятых в Узбекистане
Что изменится в жизни самозанятых с 1 июля



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться