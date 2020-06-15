Стальные птицы: репетиция воздушной части парада Победы - фотолента

Посмотреть на технику приехали люди из других регионов. Как прошла репетиция воздушной части - смотрите в фотоленте!

В небе над Москвой сегодня, 15 июня, прошла репетиция воздушной части парада Победы.

Посмотреть на технику приехали люди из других регионов.

Стальные птицы выстроили в небе цифру "75".

Репетиция парада: как готовятся к торжествам на Красной площади - фото >>

Напомним, первая репетиция пеших расчетов, которые будут участвовать 24 июня в московском параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла 10 июня в подмосковном Алабино.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что 24 июня в главном параде в Москве будут задействованы 14 тысяч человек, также Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.

Смотрите фотоленту!