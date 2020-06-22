14:26 22 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Фото

Как туризм оживает в Самарканде - фотолента

Получить короткую ссылку
28 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • В связи с пандемией исторические объекты опустели
  • Усыпальница И.Каримова, Самарканд
  • Сиабский рынок, Самарканд
  • Во всех исторических объектах Самарканда установлены дезинфицирующие тунели.
  • Во всех исторических объектах Самарканда установлены дезинфицирующие тунели.
  • Проверка температуры
  • Вход в мечеть Биби-Ханым, Самарканд, 2020 год
  • Памятник Каримову
  • Во всех исторических объектах Самарканда установлены дезинфицирующие тунели.
  • Сиабский рынок, Самарканд
  • Усыпальница И.Каримова, Самарканд
Sputnik / Дильшода Рахматова
Из-за распространения коронавирусной инфекции сфера туризма потеряла более 4,5 тысячи рабочих мест, сумма упущенных туристических услуг в Самаркандской области составила 90 миллионов долларов.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200622/14386418/Kak-turizm-ozhivaet-v-Samarkande-fotolenta.html

В настоящее время на площади Регистан, а также в мемориальном комплексе Шахи Зинда на входах и выходах установлены пирометры, антисептики. Как туристы начинают заполнять Самарканд - в нашей фотоленте!

Из-за распространения коронавирусной инфекции сфера туризма потеряла более 4,5 тысячи рабочих мест, сумма упущенных туристических услуг в Самаркандской области составила 90 миллионов долларов.

После пандемии сфера туризма в Самарканде будет  менять свой облик, так как туристы теперь захотят посещать не только исторические объекты, но вырастет спрос и на туры в экзотические места. 

Самарканд имеет большой спрос среди населения в том числе и сейчас. Совместно с туркомпаниями разрабатываются новые маршруты для того, чтобы пригласить в Самарканд жителей других областей.

Мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических норм проведен на всех туристических объектах города.

В настоящее время в мавзолеях Ходжа Дониёр, Матуриди, Мурод Авлиё, Хужа Ахрор Вали, на площади Регистан, а также в мемориальном комплексе Шахи Зинда на входах и выходах установлены пирометры, антисептики и дезинфицирующие "туннели".

Функционирование объектов осуществляется в строгом соответствии с правилами карантина. Каждый желающий может посетить данные паломнические места Самарканда и безопасно провести время в атмосфере истории и культуры.

 

Теги:
Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан, туристы, турист, Туризм, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Москворецкий мост на фоне Белокаменного Кремля
Москва-2259 или какой представляли российскую столицу в далеком 1914 году
Возложение цветов на Волгоградском кладбище в Ташкенте
Помним, скорбим, гордимся: возложение цветов на мемориале "Братские могилы"
Влияние пандемии на экономику и принимаемые антикризисные меры
Лекарство от кризиса: чем лечить узбекскую экономику



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться