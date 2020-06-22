Как туризм оживает в Самарканде - фотолента

В настоящее время на площади Регистан, а также в мемориальном комплексе Шахи Зинда на входах и выходах установлены пирометры, антисептики. Как туристы начинают заполнять Самарканд - в нашей фотоленте!

Из-за распространения коронавирусной инфекции сфера туризма потеряла более 4,5 тысячи рабочих мест, сумма упущенных туристических услуг в Самаркандской области составила 90 миллионов долларов.

После пандемии сфера туризма в Самарканде будет менять свой облик, так как туристы теперь захотят посещать не только исторические объекты, но вырастет спрос и на туры в экзотические места.

Самарканд имеет большой спрос среди населения в том числе и сейчас. Совместно с туркомпаниями разрабатываются новые маршруты для того, чтобы пригласить в Самарканд жителей других областей.

Мониторинг соблюдения санитарно-гигиенических норм проведен на всех туристических объектах города.

В настоящее время в мавзолеях Ходжа Дониёр, Матуриди, Мурод Авлиё, Хужа Ахрор Вали, на площади Регистан, а также в мемориальном комплексе Шахи Зинда на входах и выходах установлены пирометры, антисептики и дезинфицирующие "туннели".

Функционирование объектов осуществляется в строгом соответствии с правилами карантина. Каждый желающий может посетить данные паломнические места Самарканда и безопасно провести время в атмосфере истории и культуры.