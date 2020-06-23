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Как украсили Москву к параду Победы — 10 ярких фото

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (277)
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© Sputnik / Iliya Pitalev
Украшение перед памятником маршалу Георгию Жукову у Исторического музея в Москве.
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200623/14393508.html

Праздничное торжество состоится уже завтра! К слову, именно 24 июня состоялся исторический парада 1945 года.

Этого события граждане ждали очень долго, позади — самоизоляция и многочисленные ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. 

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Однако теперь все закончилось, и праздник, наконец, состоится!

Власти столицы подошли к подготовке основательно: к параду Победы Москву украсили флагами и декоративными конструкциями с символикой праздника.

Более 700 флагов украсили перила Новоарбатского, Большого Каменного, Большого Москворецкого мостов.

По всему городу установили декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", а около Триумфальной арки возвели звезду "Город-герой Москва".

Столицу также традиционно украсили красными стягами и флаговыми конструкциями! Их можно увидеть буквально везде: на Триумфальной, Пушкинской и Манежной площадях, а также на Кремлевской и Москворецкой набережных.

Москва выглядит очень торжественно и нарядно!

Помимо декораций, власти города уделили внимание и рекламным баннерам на период праздника: повсюду разместили яркие тематические плакаты, на электронных щитах запустили видеоролики, посвященные 75-летию Победы.

Красивые фотографии украшенной Москвы к параду Победы — смотрите в нашей фотоленте!

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (277)
Теги:
Россия, Москва, Парад Победы, День Победы, 9 Мая



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Как украсили Москву к параду Победы — 10 ярких фото
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