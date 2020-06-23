Как украсили Москву к параду Победы — 10 ярких фото

Этого события граждане ждали очень долго, позади — самоизоляция и многочисленные ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Однако теперь все закончилось, и праздник, наконец, состоится!
Власти столицы подошли к подготовке основательно: к параду Победы Москву украсили флагами и декоративными конструкциями с символикой праздника.
Более 700 флагов украсили перила Новоарбатского, Большого Каменного, Большого Москворецкого мостов.
По всему городу установили декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", а около Триумфальной арки возвели звезду "Город-герой Москва".
Столицу также традиционно украсили красными стягами и флаговыми конструкциями! Их можно увидеть буквально везде: на Триумфальной, Пушкинской и Манежной площадях, а также на Кремлевской и Москворецкой набережных.
Москва выглядит очень торжественно и нарядно!
Помимо декораций, власти города уделили внимание и рекламным баннерам на период праздника: повсюду разместили яркие тематические плакаты, на электронных щитах запустили видеоролики, посвященные 75-летию Победы.
Красивые фотографии украшенной Москвы к параду Победы — смотрите в нашей фотоленте!