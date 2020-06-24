Военный парад в Москве в честь 75-летия Победы — самые яркие моменты

В торжественном марше приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.
В этот день 13 стран объединились, чтобы отметить общую победу над нацистским врагом!
Так, в праздничном марше приняли участие военнослужащие Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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Поучаствовать в параде прибыли также лидеры вышеперечисленных стран.
Как прошло это знаменательное событие — смотрите в нашей фотоленте!
Между тем, несмотря на то, что парад завершился, праздничные мероприятия продолжаются! Торжества, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершатся праздничным салютом на Лужнецкой набережной в Москве. Залпы прогремят в 23.00.