Самые успешные до 40 лет в России - фотолента

Почему Ольга Бузова не обошла Хабиба Нурмагомедова в новом рейтинге Forbes? Смотрите нашу фотоленту!

Российский Forbes опубликовал новый рейтинг — в него вошли самые успешные представители шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.

"Рейтинг рассчитывался по двум критериям: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ, соцсетях и запросов в поисковых системах", - говорится в сообщении.

Возглавил список чемпион UFC, 31-летний Хабиб Нурмагомедов. За год мастер боевых искусств заработал 16,5 миллиона долларов и больше 49 тысяч раз упоминался в СМИ.

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На втором месте певица и телеведущая Ольга Бузова, чей доход по сравнению с предыдущим годом снизился почти в два раза (в этом году она заработала 2,7 миллиона долларов), однако звезда по-прежнему чаще большинства своих коллег появляется на страницах изданий.

Кто еще попал в список- смотрите в нашей фотоленте!