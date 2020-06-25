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Самые успешные до 40 лет в России - фотолента

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© Sputnik / Виталий Тимкив
Возглавил список чемпион UFC, 31-летний Хабиб Нурмагомедов. За год мастер боевых искусств заработал 16,5 миллиона долларов и больше 49 тысяч раз упоминался в СМИ.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200625/14414151/Samye-uspeshnye-do-40-let-v-Rossii-fotolenta.html

Почему Ольга Бузова не обошла Хабиба Нурмагомедова в новом рейтинге Forbes? Смотрите нашу фотоленту!

Российский Forbes опубликовал новый рейтинг — в него вошли самые успешные представители шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.

"Рейтинг рассчитывался по двум критериям: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ, соцсетях и запросов в поисковых системах", - говорится в сообщении.

Возглавил список чемпион UFC, 31-летний Хабиб Нурмагомедов. За год мастер боевых искусств заработал 16,5 миллиона долларов и больше 49 тысяч раз упоминался в СМИ.

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На втором месте певица и телеведущая Ольга Бузова, чей доход по сравнению с предыдущим годом снизился почти в два раза (в этом году она заработала 2,7 миллиона долларов), однако звезда по-прежнему чаще большинства своих коллег появляется на страницах изданий.

Кто еще попал в список- смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
шоу-бизнес, артист, рейтинг, Forbes, звезды, фотосессия, фотосъемка, фотография, фотолента, фотограф, фото



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