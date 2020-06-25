Самые успешные до 40 лет в России - фотолента

Российский Forbes опубликовал новый рейтинг — в него вошли самые успешные представители шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
"Рейтинг рассчитывался по двум критериям: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ, соцсетях и запросов в поисковых системах", - говорится в сообщении.
Возглавил список чемпион UFC, 31-летний Хабиб Нурмагомедов. За год мастер боевых искусств заработал 16,5 миллиона долларов и больше 49 тысяч раз упоминался в СМИ.
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На втором месте певица и телеведущая Ольга Бузова, чей доход по сравнению с предыдущим годом снизился почти в два раза (в этом году она заработала 2,7 миллиона долларов), однако звезда по-прежнему чаще большинства своих коллег появляется на страницах изданий.
Кто еще попал в список- смотрите в нашей фотоленте!