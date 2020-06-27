Как проходит голосование по поправкам к Конституции РФ — фотолента

В России 25 июня стартовало голосование по поправкам к Основному закону страны. Оно продлится до 1 июля.

Общероссийское голосование было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране.

Позже президент Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля.

Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.

По всей стране работают 96 тысяч участков — с восьми утра до восьми вечера.

Жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области — могут принять участие в дистанционном голосовании, которое проходит с 25 по 30 июня.