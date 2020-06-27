Как проходит голосование по поправкам к Конституции РФ — фотолента

Общероссийское голосование было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране.
Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.
По всей стране работают 96 тысяч участков — с восьми утра до восьми вечера.
Жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области — могут принять участие в дистанционном голосовании, которое проходит с 25 по 30 июня.