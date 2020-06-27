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Как проходит голосование по поправкам к Конституции РФ — фотолента

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  • Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке
  • Медицинский работник принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
  • Медицинские работники принимают участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
  • Медицинский работник принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Приморском краевом перинатальном центре (ГБУЗ ПКПЦ) во Владивостоке
  • Член избирательной комиссии регистрирует участницу голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке
  • Измерение температуры участника голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
  • Бюллетени для голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
  • Член избирательной комиссии регистрирует участницу голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №209 в Чите
  • Участники голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1008 в селе Ненашево Тульской области
  • Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
  • Члены избирательной комиссии перед началом голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No1503 в Новосибирске
  • Выездное голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на придомовой территории в Новосибирске
  • Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1503 в Новосибирске
  • Дмитрий Медведев во время голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
  • Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве
  • Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке № 145 в Москве
  • Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве
© Sputnik / Vitaliy Ankov
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №727 во Владивостоке.
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Sputnik Узбекистан
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В России 25 июня стартовало голосование по поправкам к Основному закону страны. Оно продлится до 1 июля.

Общероссийское голосование было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Позже президент Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля.

Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.

По всей стране работают 96 тысяч участков — с восьми утра до восьми вечера.

Жители двух пилотных регионов — Москвы и Нижегородской области — могут принять участие в дистанционном голосовании, которое проходит с 25 по 30 июня.

Теги:
политика, Конституция РФ, Россия, россияне



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